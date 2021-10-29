نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك القيام بخدمة استعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية بهدف التأكد من سريان التأمين على المركبة في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال منصة أبشر أو من خلال موقع وزارة الداخلية كما سنتعرف، وتأتي أهمية الخدمة من أهمية التأمين نفسه حيث يوفر العديد من الخدمات المجانية التي يتحمل تكلفتها.

تأمين سيارة برقم الهوية

يعتبر تأمين السيارة في المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للتأمين ضد الأعطال والإصابات.

ينقسم التأمين إلى شرائح ومستويات، وختلف كل مستوى في المبلغ المدفوع والمميزات التي يقدمها للمواطن.

حيث أنه عند حدوث حادث أو عطل في السيارة فإن التأمين يقوم بتحمل تكلفة الإصلاح حسب شريحة التأمين والمبلغ المدفوع.

كما تتيح الوزارة خدمة استعلام عن صلاحية استمارة السيارة أو تجديد الاستمارة.

مميزات تأمين سيارة برقم الهوية

قبل التعرف على طريقة استعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية سنتعرف على مميزات التأمين على السيارة وهي كالتالي:

تغطية حوادث الكوارث الطبيعية باستثناء العواصف الرملية. يتم تغطية حوادث السرقة والحراق في تأمين المركبة. دفع مصاريف العلاج الطارئ والإصابات. يقوم التأمين بتغطية تكاليف النقل إلى مركز التصليح. لا يشمل التأمين الغرباء غير صاحب السيارة نفسه.

طريقة استعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية عبر أبشر

يمكن الاستعلام عن تأمين مركبة من خلال الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم يتم تسجل دخولك باسم المستخدم وكلمة المرور. من قسم وزارة الداخلية قم باختيار قسم “خدمات المركبات”. ثم اضغط على “الاستعلامات”. بعدها قم باختيار “صلاحية التأمين على المركبة”. هنا تقوم بكتاب رقم الهوية (السجل المدني) ثم رقم اللوحة ورقم التأكيد. في النهاية اضغط على “عرض”.

سنتظهر لك كافة بيانات صلاحية التأمين على سيارتك.

طريقة استعلام عن تأمين سيارة برقم اللوحة بدون أبشر

كما يمكنك الاستعلام عن صلاحية تأمين مركبتك بدون أبشر من خلال الخطوات التالي: