نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الدخول في منصة مستدام التعليمية عبر الموقع الرسميmostadam-sa.com في المقال التالي
طريقة تسجيل الدخول في منصة مستدام التعليمية ، حيث تعتبر منصة مستدام التعليمية واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها لتقدم بالاهتمام بتدريب المعلمين لكي تساعدهم في الحصول على الرخصة المهنية، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية التي توفرها المنصة للمعلمين حيث يتواجد ما يصل إلى 15 دورة تدريبية معتمدة، حيث يتم تقديم هذه الدورات بشكل موثوق من خلال مجموعة من أمهر المدربين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويهتم قطاع كبير من المعلمين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على كيفية التسجيل في هذه المنصة إلكترونيًا، لذلك سوف نطرح من خلال هذه السطور رابط وخطوات التسجيل في منصة مستدام التعليمية.
رابط دخول منصة مستدام التعليمية
توجد منصة مستدام التعليمية داخل السعودية وتحديدا في مدينة الطائف، حيث توفر هذه المنصة للمعلمين في السعودية العديد من الخدمات التدريبية في العديد من المجالات والدورات المختلفة، والتي تساعد المعلمين ي الحصول على الرخصة المهنية التي تمثل أهمية كبيرة لكي يتم العمل في القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية، كما تقدم دورات الاستشارات التربوية الخاصة بالخريجين، فضلا عن تواجد مجموعة مميزة من الدورات الهامة في مجال تربية الأطفال والمراهقين، حيث تقدم هذه المنصة جملة من الأهداف أهمها استهداف تنمية المعارف العربية وكذلك المهارات التربوية، ويتم الولوج إلى منصة مستدام التعليمية مباشرة من خلال هذا الرابط.
طريقة تسجيل الدخول في منصة مستدام التعليمية
يمكن التسجيل إلكترونيًا بسهولة من قبل كافة الاشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في منصة مستدام التعلمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يقوم المستخدم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي اخبار بمنصة مستدام التعليمية.
- يتم اختيار تسجيل الدخول من أعلى الصفحة الخاصة بالمنصة مباشرة.
- في حالة لم يكن المستخدم حساب مسبق يتم الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.
- يتطلب من المستخدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تأكيدها مرة أخرى.
- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم بشكل صحيح.
- الاطلاع على كافة الشروط والاحكام عبر الموقع ومن ثم الضغط على الموافقة عليها.
- الضغط على أيقونة اشتراك ومن ثم تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.
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