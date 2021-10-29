نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في التأهيل الشامل الشروط وحالات الاستبعاد في المقال التالي
طريقة التسجيل في التأهيل الشامل تعد إحدى أهم الخدمات التي قامت بتوفيرها وزارة الموارد البشرية للأفراد أصحاب الهمم، وذلك رغبة من الوزارة في توفير حياة كريمة لهؤلاء الأفراد من خلال البرامج المتعددة المقدمة من الوزارة، ويمكن للأفراد من خلال رابط التسجيل في التأهيل الشامل معرفة سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة التسجيل في التأهيل الشامل.
طريقة التسجيل في التأهيل الشامل
لمعرفة طريقة التسجيل في التأهيل الشامل يجب على الأفراد المرور بالخطوات التالية:
خطوات التسجيل في التأهيل الشامل
- الدخول إلى صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم تدوين المعلومات المطلوبة من قبل الموقع، ومن ثم يتم الضغط على تسجيل.
- الدخول إلى خدمات الوزارة المتوفرة بالصفحة الرئيسية.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- من قائمة الخدمات يتم الضغط على إعانة ذوي الإعاقة.
- يتم طلب بعض البيانات الأخرى من الراغب في التسجيل، ومن ثم يتم الضغط على موافقة.
- يتم بعد ذلك الضغط على تقديم الطلب.
شروط الاستفادة من برنامج التأهيل الشامل
تم وضع عدد من الضوابط والشروط الواجب توافرها في الراغب في التسجيل للبدء في الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال وزارة الموارد وتتمثل هذه الشروط في:
- امتلاك المتقدم لحساب بنكي نشط وذلك لتحويل قيمة المعونة إليه.
- يجب أن يكون الراغب في التسجيل سعودي الجنسية.
- لا يتم قبول التسجيل للأفراد في حالة تجاوز السن 45 عامًا.
- توفير عدد 4 صور لمقدم الطلب.
- إتمام التسجيل في موقع الوزارة.
- ضرورة التسجيل بالسجلات الخاصة بوزارة الصحة للفئة المستحقة للإعانات.
- إرفاق تقرير طبي من قبل الوزارة المختصة لبيان الحالة الصحية للمتقدم.
- يقبل التسجيل في حالة عدم تحصل المتقدم على راتب أكبر من 4000 ريال سعودي.
حالات الاستبعاد من التأهيل الشامل
- تقديم المستفيد خطاب تنازل عن الإعانة.
- يتم الاستبعاد في حالة عدم قيام المستفيد بتحديث بياناته بشكل مستمر.
- إثبات تحصل المستفيد على مبلغ يزيد عن 4000 ريال سعودي بشكل شهري.
- شفاء صاحب الإعاقة.
- بقاء المستفيد في إحدى مراكز الرعاية الصحية لمدة تتجاوز 6 أشهر.
- مغادرة المستفيد للأراضي السعودية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل في التأهيل الشامل الشروط وحالات الاستبعاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.