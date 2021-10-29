طريقة التسجيل في التأهيل الشامل الشروط وحالات الاستبعاد

طريقة التسجيل في التأهيل الشامل تعد إحدى أهم الخدمات التي قامت بتوفيرها وزارة الموارد البشرية للأفراد أصحاب الهمم، وذلك رغبة من الوزارة في توفير حياة كريمة لهؤلاء الأفراد من خلال البرامج المتعددة المقدمة من الوزارة، ويمكن للأفراد من خلال رابط التسجيل في التأهيل الشامل معرفة سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة التسجيل في التأهيل الشامل.

طريقة التسجيل في التأهيل الشامل

لمعرفة طريقة التسجيل في التأهيل الشامل يجب على الأفراد المرور بالخطوات التالية:

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل

الدخول إلى صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم تدوين المعلومات المطلوبة من قبل الموقع، ومن ثم يتم الضغط على تسجيل.

الدخول إلى خدمات الوزارة المتوفرة بالصفحة الرئيسية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

من قائمة الخدمات يتم الضغط على إعانة ذوي الإعاقة.

يتم طلب بعض البيانات الأخرى من الراغب في التسجيل، ومن ثم يتم الضغط على موافقة.

يتم بعد ذلك الضغط على تقديم الطلب.

شروط الاستفادة من برنامج التأهيل الشامل

تم وضع عدد من الضوابط والشروط الواجب توافرها في الراغب في التسجيل للبدء في الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال وزارة الموارد وتتمثل هذه الشروط في:

امتلاك المتقدم لحساب بنكي نشط وذلك لتحويل قيمة المعونة إليه.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل سعودي الجنسية.

لا يتم قبول التسجيل للأفراد في حالة تجاوز السن 45 عامًا.

توفير عدد 4 صور لمقدم الطلب.

إتمام التسجيل في موقع الوزارة.

ضرورة التسجيل بالسجلات الخاصة بوزارة الصحة للفئة المستحقة للإعانات.

إرفاق تقرير طبي من قبل الوزارة المختصة لبيان الحالة الصحية للمتقدم.

يقبل التسجيل في حالة عدم تحصل المتقدم على راتب أكبر من 4000 ريال سعودي.

حالات الاستبعاد من التأهيل الشامل