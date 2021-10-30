نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات اكسترا اليوم علي الجوالات وخصومات تصل الي 35% في المقال التالي
عروض وخصومات اكسترا اليوم هي أحد الكلمات الأكثر بحثاً بين عدد من المواطنين السعوديين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث اشتهرت منصة اكسترا بتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين من خلال توفير خصومات عالية علي العديد من الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، بالإضافة الي توفير خصومات علي جميع أنواع أجهزة الجوال الجديدة التي تعد الأهم بحثاً بين المتابعين لشركة اكسترا، وقد اشتهرت شركة اكسترا من قبل بتقديم عروض من خلال أفضل الأجهزة ذات الجودة العالية وبأقل الأسعار، لذا سنطرح عليكم بعضاً من العروض والخصومات الخاصة علي الجوالات من خلال منصة اكسترا بالسعودية.
عروض وخصومات اكسترا
تعد عروض منصة اكسترا لها أهمية كبيرة من جانب المتابعين لها علي مدار فترات طويلة من الزمن، فقد اشتهرت شركة اكسترا بتقديم عدة نشاطات مرتبطة بالمواطنين مثل التمويل الشخصي للأغراض الشخصية، بالإضافة الي تقديم العديد من المنتجات مثل الأجهزة الكهربائية وأجهزة العناية الشخصية ومستلزمات المنزل وغيرها من المنتجات التي تهم كل شخص.
ومن مزايا التعامل مع منتجات اكسترا بأن هناك تسهيلات كبيرة من خلال توافر نظام التقسيط المريح علي جميع الأجهزة التي يختارها العميل، حيث يتم توفير نظام أقساط علي فترات طويلة تناسب جميع فئات المجتمع السعودي، بالإضافة الي سرعة الحصول علي المنتج الذي يرغب به كل شخص عند اختياره، كما تتيح الشركة خدمة طلب أي منتج أونلاين من خلال منصة اكسترا الإلكترونية.
خصومات اكسترا علي الجوالات
هناك خصومات كبيرة علي الجوالات تصل الي 35% خصم علي بعض أنواع الجوالات الجديدة، ومنها ما يلي:
- جوال آبل أيفون 12، 5 جي، 256 جيجا، بسعر 3599 ريال بدلاً من سعر 4549 ريال بخصم 21%.
- جوال آبل أيفون 12، 5 جي، 64 جيجا، بسعر 2999 ريال بدلاً من سعر 3799 ريال بخصم 21%.
- جوال سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي، 256 جيجا، بسعر 4299 ريال بدلاً من سعر 5399 ريال بخصم 20%.
- جوال سامسونج نوت 20، 5 جي، 256 جيجا، بسعر 2599 ريال بدلاً من سعر 3999 ريال بخصم 35%.
- جوال فيفو إكس 60 برو، 5 جي، 256 جيجا، بسعر 2699 ريال بدلاً من سعر 2999 ريال بخصم 10%.
- جوال نوكيا إكس 20، 5 جي، 128 جيجا، بسعر 1159 ريال بدلاً من سعر 1389 ريال بخصم 16.5%.
- جوال أوبو إيه 94، 4 جي، 128 جيجا، بسعر 999 ريال بدلاً من سعر 1199 ريال بخصم 16.6%.
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