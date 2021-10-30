نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم أرامكس.. واتساب أرامكس السعودية المجاني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة أرامكس بالمملكة العربية السعودية من الشركات الرائدة بمجال الشحن والنقل المحلي السريع والنقل الدولي ولا يقتصر عملها على المملكة فحسب بل هي له صيت عالمي، وهي حققت نمو كبير بشكل سريع وذلك يرجع لخبرتها الفائقة في مجال عملها كما أنها تمتلك عدد من الحلول النموذجية التي تتعلق بخدمات الشحن والنقل.

وتستطيع الشركة نقل الشحنة التي تتم من خلالها بسرعة كبيرة، وذلك بتكلفة أقل من غيرها وتقوم بجميع الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، وتقدم خدمات التتبع لأماكن وصول الشحنة، وتوفر عدد من الخدمات المتنوعة مثل خدمة إكسبريس المحلية والدولية وخدمات الشحن الجوي والبري والبحري وخدمات لوجستية بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات الهامة.

الرقم خدمة عملاء شركة أرامكس

حيث يوجد للشركة رقم خاص لكل فرع من الفروع التابعة له، فيمكن للعميل أن يتواصل من خلاله في أوقات العمل وتلك الأرقام نوجزها في التالي.

يمكنكم التواصل على رقم 966126520088. الرقم بخدمة العملاء فرع جدة 966920027447. العنوان الخاص بالشركة الشرفية جدة 22234. عنوانها فرع الشركة الجوهرة جدة 22416. العنوان فرع الرائد الرياض 12356. ورقم خدمة العملاء بفرع الرياض 966570698356. أما الرقم المجاني لخدمة العملاء لشركة أرامكس في جدة 966530717124. العنوان للشركة التنعيم مكة 24223. أما الأرقام الموحدة لأرامكس ويمكن أن تتواصل معها خلال مواعيد العمل الخاصة بها 920035200 أو 966920027447. ويمكن التواصل مع خدمة العملاء برقمها على تطبيق واتساب وهو 920035200. وفي حال احتياجك لتقديم أي شكوى على أي خدمة من خدمات الشركة فأتصل برقم 00966920027447.

طريقة تتبع شحنة أرامكس

يستطيع العميل أن يتابع خط السير لشحنته إلى أن تصل للمكان الذي يرغب في توصيلها له وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات اليسيرة ، والتي نوجزها في النحو التالي .

سجل دخولك على موقع شركة أرامكس.

أنقر على الصفحة المعدة لتتبع الشحنات.

دون رقم الشحنة الذي تريد تتبعها.

وعند ذلك سيظهر أمامك على الشاشة كافة التفاصيل التي تتعلق بشحنتك.

ويمكن أن ترجع للمرجع،وكتابة جميع البيانات للشحنة وستتعرف على كافة تفاصيلها لحين وصولها لك.

وهناك عدد من الطرقالتي يمكن من خلالها أن تقوم بالاستعلام عن شحنة أرامكس وذلك بواسطة التواصل مع خدمة عملاء الشركة ، وقم بإخبارهم برقم شحنتك وسيردون عليك بجميع التفاصيل الخاصة به.

أما عن الأسعار المخصصة لخدمات النقل والشحن للشركة، فيمكن أن تتعرف عليها من تسجيل الدخول على موقع الشركة واستخدم في ذلك حاسبة الأسعار حتى تصل لسعر الخدمة التي تؤديها لك أرامكس.