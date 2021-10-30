بدون كفيل ولا مقدم تمويل سيارة ميسر السداد على 5 سنوات لجميع القطاعات بنك البلاد

للحصول على آخر عروض بنك البلاد وأحدث العروض عرض تمويل سيارة حيث يشمل السعوديين والوافدين أيضاً فضلاً عن الراحة في الفئة العمرية بالنسبة للمتقاعدين، فـ أتاح لهم القرض حتى عمر السبعين سنة وهذا ما يبحث عنه الكثير من الموشكين على التقاعد أو الكبار في السن عموماً، وذلك للحصول على حقوقهم في طلب القروض الشخصية (المالية) أو السيارات وكلها ميسرة الدفع، حيث يقدم احدث العروض بشروط ميسرة للغاية تمويل سيارة بدون مقدم من بنك البلاد بالمملكة يتيح مزايا عديدة لتمكين العميل من الحصول على المركبة التي يحلم بها بدون تعقيد في الإجراءات وتقسيط مريح بأطول فترة سداد تصل حتى 5 سنوات مع إمكانية عمل تفويض أو التنازل عن المركبة لسائق آخر، وليس جديد من بنك البلاد تقديم التسهيلات للعملاء.

كيفية طلب تمويل سيارة بدون كفيل ولا مقدم بنك البلاد:

لكي تحصل على تمويل سيارة يجب استيفاء الشروط والأحكام وهي كالتالي:

أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنة. لابد من فتح حساب جاري بنك البلاد .يكون العملاء على رأس عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. يشترط تحويل الراتب. الحد الأدنى للراتب 3 آلاف ريال للسعوديين و 3.500 ريال للمقيمين.

المستندات والاوراق المطلوبة :

إثبات الهوية الوطنية أو الإقامة (سارية المفعول).

نموذج عرض سعر سيارة.

تعريف بالراتب يحتوي على الدخل وتاريخ الالتحاق بالوظيفة.

صورة من بطاقة العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع العسكري.

خطاب تحويل الراتب.

ومن اهم الشروط لكي تحصل على التمويل يجب تعبئة نموذج تمويل بدون كفيل ولا مقدم الطلب عبر الموقع الالكتروني لبنك البلاد بالبيانات ثم إرسال الطلب وسوف يقوم فريق خدمة المبيعات بالبنك بالتواصل معك، مع العلم إنه متوفر احتساب القيمة عبر الحاسبة الإلكترونية أو يمكنك التواصل مع هاتف البلاد على رقم 8001230000.

مزايا تمويل سيارة بدون مقدم بنك البلاد: