نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن رابط التسجيل في حساب المواطن وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن صرف الدفعة 47 وطريقة التسجيل. تم أطلاق برنامج حساب المواطن من اجل تخفيف أعباء أثار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية. وذلك لدعم أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط و الدخل فوق المتوسط من اجل تحسين مستوي معيشة الموطن السعودي. كذلك ضمان حياة افضل إلى جانب تطوير نظام الدفع الحكومي المقدم للمواطن. وذلك بدل من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة لضمان وصول الدعم ألي الفئات المستحقة. وتم صرف حساب المواطن الدفعة 46 للمستفيدين في يوم الخميس 10 سبتمبر والتي بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال سعودي. وسوف نتعرف لان على الفئات المستحقة وعلى موعد صرف حساب المواطن الدفعة 47 و الفئات المستحقة.

ما هو حساب المواطن؟

حساب المواطن هو برنامج حكوني في المملكة العربية السعودية في مارس ٢٠١٧ بهدف تخفيف الاعباء علي الأسر منخفضة الدخل ومتوسطة الدهل كذلك تقديم الدعم المادي لهم وقد أعلن البرنامج إطلاق التطبيق الهاص به للهواتف الذكية عام ٢٠١٩. وذلم يهدف إطلاع المستفيدين علي بياناتهم والإطلاع علي شروط الاهلية وتقديم الاعتراضات.

قيمة الدعم في البرنامج

أعلن وزرارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عن تقسيم المستفيدين إلى اربع فئات وهم :

أولا من هم قيمة رواتبهم لا تتجاوز 8699 ريال سعودي قيمة دعمهم 100% ثانيا من هم قيمة رواتبهم لا تتجاوز 11999 ريال سعودي قيمة دعمهم 75% ثالثا من هم قيمة رواتبهم لا تتجاوز 15299 ريال سعودي قيمة دعمهم 50% رابعا من هم قيمة رواتبهم لا تتجاوز 20159 ريال سعودي قيمة دعمهم 25%

موعد صرف الدفعة 48

أعلنت وزرارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية صرف الدعم المستحق للدفعة 48 يوم الأحد الموافق ال10 لشهر نوفمبر و إيداع الدفعات لمستفيدي الدعم في الحساب الجاري.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

بطاقة الهوية وبطاقة العائلة.

رقم حساب بنكي نشط.

معلومات العمل وبيانات الراتب.

معلومات الدخل الإضافي.

التبليغ عن راتب الزوجة في حالة كانت لديها عمل.

بطاقة أحوال للعاطلين عن العمل وموظفي القطاع الخاص.

المستفيدين من التسجيل

السعودي الغير متزوج

عائلة السعودية المتزوجة من اجنبي

زوجة المواطن السعودي الأجنبية

العائلات السعودية

غير السعوديون الحاملين لبطاقة التنقل في المملكة يتم صرف حساب المواطن لهم

طريقة التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على الرابط الأتي ca.gov.sa .

ثم أضغط على أيقونة تسجيل جديد. بعد ذلك أدخل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال ومقر العمل والراتب. ثم الضغط علي الموافقة علي الشروط و الأحكام. بعد ذلك رفع المستندات والأوراق المطلوبة. ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك تقوم وزرارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بصرف مبالغ الدعم شهريا. وذلك باعتبارها المسئولة عن الدعم.

تقديم اعتراض حساب المواطن

الدخول الي الموقع الرسمي من الرابط www.ca.gov.sa. ثم تسجيل الدخول الي الموقع باستخدام كلمة السر وأسم المستخدم المسجل سابقا. بعد ذلك إدخال رمز التحقق والضغط علي أيقونة تسجيل الدخول ثم الضغط علي إدراة حسابي ومعرفة أسباب عدم الأهلية. بعد ذلك أختيار الدفعة المعترض عليها من خيار الدفعات المالية. ثم الضغط علي كلمة أعتراض الموجودة بجوار الدفعة. بعد ذلك إدخال أسباب الأعتراض والضغط علي أرسال الطلب.

كذلك يعتبر البرنامج برنامج شاملا لكافة المساعدات والإعانات الحكومية التي تقدمها الحكومة للمستفيدين من خلال بوابة واحدة. وذلك لتكون بمثابة نظاما موحدا لتقيم الأهلية واستهداف الفئات المستحقة للدعم بشفافية وتحسين خدمات المواطنين.

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