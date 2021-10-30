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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية في الجمعة البيضاء تخفيضات كبرى في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية في الجمعة البيضاء تخفيضات كبرى على الجوالات والشاشات وسائر الأجهزة الإلكترونية، يعد متجر اكسترا من أكبر متاجر المملكة الذي يقدم عروض متنوعة على الأجهزة التقنية والكهربائية، وتضم عروض اكسترا الشراء والدفع بالتقسيط من خلال تسهيل وبداية الدفعة الأولى في 2022، وإليك أبرز تلك التخفيضات الكبيرة:
عروض اكسترا السعودية في الجمعة البيضاء على الجوالات
تبدأ خصومات الجوالات من 10 -35% ويمكن تقسيط الجوال من خلال تسهيل للتمويل:
- سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي ، 64 جيجا، أسود بسعر 539 ريال بخصم 10.01%.
- سامسونج جالكسي إيه 02، 4 جي ، 32 جيجا، أزرق بسعر 375 ريال بخصم 11.76%.
- شاومي بوكو 3، 4 جي ، 128 جيجا، أسود، بسعر 499 ريال بخصم 23.11%.
عروض اكسترا السعودية على اللابتوب
تبدأ الخصومات من 10% حتى 23% ومن أبرزها :
- خصم مايكروسوفت سيرفس لابتوب 3 13، كور اي 5، شاشة 13.5 بوصة باللمس، أسود بسعر 3999 ريال بخصم 32.2%.
- مايكروسوفت سيرفيس برو 7، كور آي5، 12.3بوصة، رام 8جيجا، 256جيجا، أسود بسعر 3999 ريال بخصم 26.61%.
- أبل ماك بوك أير 2020، 13 بوصة، 8 جيجا، 512 جيجا، بصمة، رمادي بسعر 5399 ريال بخصم 12.9%.
عروض اكسترا على الشاشات
تبدأ خصومات الشاشات من 10 % حتى 50% ومن أبرزها الآتي:
- كلاس برو، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، عالي الوضوح بسعر 2199 ريال بخصم 50.01%.
- ال جي، تلفزيون 65 بوصة، فائق الوضوح، ذكي بسعر 3699 ريال بخصم 44.76%.
- سوني، تلفزيون 85 بوصة، أندرويد، فائق الوضوح بسعر 8999 ريال بخصم 50%.
- عند شرائك للشاشات تستمتع بعرض 3 شهور مجانًا في باقة osn.
عروض المنزل الذكي اكسترا
تضم اكسترا عدد من المنتجات الذكية المميزة والتي تضم المكانس الروبرتية بسعر يبدأ من 599 ريال، وميزان تحليل بيانات الجسم، وكاميرات المراقبة الذكية من الممكن الشراء أونلاين والاستلام من أقرب معرض لك.
خدمات اكسترا
- خدمة إعداد الأجهزة من أجل توفير الراحة لك وتشمل إعداد الجهاز ونقل البيانات من الجهاز القديم وإعداد التحكم في جهازك.
- ضمان أن كل القطع أصلية .
- الدعم الفني والحماية والخصوصية والأمان لدعم جهاز ضد الفيروسات ومخاطر الإنترنت.
- مركز صيانة معتمد لأكبر العلامات التجارية وتشمل خدمة تنظيف وتعقيم شاملة لمكيفات الهواء، والمحافظة على قطع الغيار الأصلية وزيارة لك خلال 48 ساعة من اتصالك بالدعم الفني.
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