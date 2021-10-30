نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة سلم رواتب وزارة الدفاع مع البدلات.. كم راتب المدنيين والضباط والجامعيين بوزارة الدفاع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير في الوقت الحالي عن سلم رواتب وزارة الدفاع مع البدلات ، ونحن ما زلنا نواصل معكم تقديم سلسلة متواصلة فيما يخص سلم رواتب وزارة الدفاع المدنيين والضباط والجامعيين ، ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع السعودية فتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء على مختلف الرتب للعمل في أفرعها بمناطق المملكة العربية السعودية، لذلك نُسلط الضوء خلال هذا المقال لتقديم تفاصيل سلم رواتب وزارة الدفاع مع البدلات 1443 ، رواتب وزارة الدفاع المدنيين والضباط والجامعيين.

سلم رواتب وزارة الدفاع مع البدلات

سلم رواتب وزارة الدفاع مع البدلات ، أصدرت وزارة الدفاع بياناً رسمياً منذ أيام قليلة وتحديداً يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر المنقضي أوضحت خلاله أنه تم فتح باب التسجيل في التجنيد الموحد رجال ونساء من رتبة جندي وحتى رتبة رقيب، وذلك للعمل في مختلف فروع القوات المسلحة السعودية في المناطق بالمملكة، وهناك عدة شروط أوضحتها وزارة الدفاع السعودية والتي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإتمام عملية التسجيل في التجنيد الموحد 1443 والتي تتمثل في قسمين شروط قبول الرجال للتجنيد الموحد وشروط قبول النساء لتجنيد الموحد.

ويأتي على رأس هذه الشروط سواء للرجال أو نساء ، يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. أما فيما يخص شروط القبول للنساء فتتمثل في التالي:

سلم رواتب وزارة الدفاع مع البدلات

معلوم أنه تم الإعلان منذ فترة قصيرة عن لائحة وتفاصيل سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443 ، والتي تختلف من رتبة لأخرى ، والتي يتم عرضها ثم التصديق عليها من خلال الأمر السامي. رواتب وزارة الدفاع المنديين والضباط والجامعيين.

راتب جندي يبلغ 3,220 ريال سعودي.

راتب جندي أول 3,395 ريال سعودي.

بدل إقامة تبلغ 500 ريال سعودي.

بدل مخاطرة 600 ريال سعودي.

بدل تحويل 500 ريال سعودي.

وبدل إعداد بوزارة الدفاع 50 ريال سعودي.

بدل فني لوزارة الدفاع يساوي 950 ريال سعودي.

راتب سائق الدفاع المدني بالعلاوة 8,330 ريال سعودي.

راتب اتصالات في الدفاع المدني بالعلاوة 8,050 ريال سعودي.

راتب وظيفة مشغل جهاز كمبيوتر للدفاع المدني مع البدلات 8245 ريال سعودي.

راتب سائق دراجة دفاع مدني راتبه 8450 ريال سعودي مع البدلات.

راتب مسعف الدفاع المدني 9200 ريال سعودي بالعلاوة السنوية.

راتب رجل الحماية المدنية باستثناء علماء الحاسب الآلي 805 ريال سعودي.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ومعرفة سلم رواتب وزارة الدفاع مع البدلات 1443 ، هذا وسوف نكون قريبين وسنعمل على استكمال ما بدأناه فيما يخص سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443 كم راتب الأفراد والضباط العساكر في وزارة الدفاع السعودية، وذلك من خلال تقارير متتالية.