نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول في الجوازات للنساء 1443 رتبة جندي أبشر للتوظيف job.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المبدأي على رتبة جندي في هيئة الجوازات السعودية التابعة لوزارة الداخلية وهذا عبر منصة أبشر للتوظيف، حيث تابعنا معكم طريقة التقديم على وظائف الجوازات نساء 1443، حيث قد أعلنت هيئة الجوازات السعودية عن فتح باب التقديم للسيدات للعمل في هيئة الجوازات برتبة جندي، وهذا للمؤهلات الدراسية ثانوي فأعلى، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

وظائف الجوازات نساء 1443

وقد تم فتح باب التقديم للعمل بهيئة الجوازات السعودية برتبة “جندي” للنساء، وهو ما كان يعتبر فرصة ذهبية للسيدات أصحاب الشهادات الثانوية أو ما يعادلها أو الشهادات العليا.

حيث أتاحت الهيئة التقديم على الوظائف بهيئة الجوازات بكل سهولة إلكترونيا، وهذا من خلال منصة أبشر للتوظيف السعودية، وهذا كما شرحنا في المقال السابق عن هذا الموضوع.

وبالفعل تم فتح باب التقديم من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 الماضي، وقد انتهى التسجيل في يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، والتي يتبقى بعدها ظهور نتائج القبول المبدأي للمتقدمات، والتي في حالة القبول، ستتوجه المتقدمة لعمل المقابلة الشخصية، والتي من خلالها سيتم تحديد ما إذا سيتم قبولها نهائيا أم لا.

متى نتائج قبول الجوازات 1443

وتنتظر مئات السيدات اللواتي تقدمن على وظائف الجوازات للنساء للعام 1443 نتائج القبول، ويتبقى على إعلان النتائج مراجعة بيانات المتقدمات، ومن ثم تحديد المقبولات مبدأيا، واللواتي سيدخلن مرحلة المقابلة الشخصية، والتي بناء عليها سيتم اختيار المقبولات في الوظائف.

ولم تعلن هيئة الجوازات السعودية حتى الآن عن الموعد الخاص بنتائج القبول حتى الآن، ولكن نتوقع أنها ستظهر في خلال الفترة القادمة، حيث مر حوالي 10 أيام على انتهاء التسجيل.

الاستعلام عن نتائج القبول في الجوازات للنساء أبشر للتوظيف jobs.sa

وسنتابع معكم طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المبدأي في حالة ظهورها، والتي سيمكنكم معرفتها من خلال منصة ابشر للتوظيف الشهيرة، هذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: