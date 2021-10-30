نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار شهادة سعودة وشروط استخراجها بوزارة الموارد البشرية والتتمية الاجتماعية في المقال التالي
إصدار شهادة سعودة وشروط استخراجها بوزارة الموارد البشرية والتتمية الاجتماعية، فقد وضحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بأن استخراج شهادة السعودة من الأمور الهامة للعديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وكذلك من الأمور الضرورية للعديد من الهيئات العاملة بالمملكة، ولكن قبل التوجه الي استخراج شهادة السعودية يجب توافر عدد من الشروط والإجراءات الهامة من جانب كل مستفيد حتي يتم الموافقة علي إصدار شهادة السعودة، وقد أكدت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني بإن شهادة السعودة تعد خدمة تتم عند الطلب حتي يتم التحقق من مدى تنفيذ المنشأة لشروط النسب الخاصة بالتوطين التي تحددها الوزارة، وسوف نوضح لكم خطوات إصدار شهادة سعودة.
شروط إصدار شهادة سعودة داخل المملكة العربية السعودية
يتم الموافقة علي إصدار شهادة سعودة لأي منشأة داخل المملكة من خلال توافر الشروط الخاصة بالإصدار والتي تم تحديدها من جانب الوزارة للجميع، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أولا علي كل منشأة أن تقوم بالتسجيل في خدمة العنوان الوطني من خلال هيئة البريد السعودي.
- حددت وزارة الموارد البشرية بأن من شروط الإصدار الخاص بشهادة السعودة أن يكون الاشتراك ساري الصلاحية وذلك لكل من الفرع الخاص بالمنشأة الطالبة وذلك لكل من الخدمة وكذلك المركز الرئيسي.
- يجب أن تكون المنشأة قد قامت بتحقيق نسب التوطين التي تم تحديدها من جانب برنامج نطاقات.
طريقة استخراج شهادة السعودة
وضحت وزارة الموارد البشرية من خلال موقعها الإلكتروني بأن العمل علي إصدار واستخراج شهادة السعودة يتم إلكترونياً من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بالخطوات التالية:
- يجب الدخول علي موقع الوزارة التالي/ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية بالموقع.
- ثم يجب أن يتم تحديد “خدمة إصدار شهادة سعودة”.
- سوف يتم فتح تبويب جديد من خلاله يتم إدخال البعض البيانات التي تخص الشهادة المطلوبة.
- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يجب التأكد من صحة ما تم تسجيله ثم الضغط على تقديم الطلب.
- سوف تقوم الوزارة بإصدار شهادة سعودة من خلال ملف pdf يمكن أن يتم طباعة الشهادة من خلال ورق المنشأة والعمل علي توقيعها وختمها أيضاً.
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