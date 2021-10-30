منصة ميم للتعليم عن بعد من اهم المنصات التعليمية الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية

منصة ميم للتعليم عن بعد من اهم المنصات التعليمية الإلكترونية، تهتم المنصة بتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية، وتعتبر من اهم المنصات التدريبية في المملكة، ثم تقدم عددا هائلا من افضل الدورات التدريبية في المجال التربوي والمهني، من اجل توفير مجموعة من الكفاءات العاملة في مختلف مجالات التعليم، والقطاعين العام والخاص، ومن اهم المعلومات حول منصة ميم بالمملكة، والخدمات المقدمة من خلالها، فتهتم بتقديم خدمات تدريبية تعليمية حسب احتياجات المستخدم، وتعتمد خدمات التدريب بالمنصة، علي اهم الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة، في الدول الكبري العالمية، بما يتناسب مع احتياجات كل متعلم، في تلقي دورات تدريبية إيجابية، يكون لها تأثير كبير علي المستوي التعليمي والتدريبي. المنصات التعليمية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وطريقة التسجيل فيها بالسعودية

منصة ميم للتعليم عن بعد من اهم المنصات التعليمية الإلكترونية

تم أطلاق المنصة لمواكبة التغيرات الواقعة في العالم، جراء جائحة فيروس كرونا، فأهداف منصة ميم بالمملكة هي:

تقديم العون للطلاب وأولياء الأمور. الحفاظ علي حقوقهم في التعليم. ثم توفر المنصة جميع المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة. تتيح للطالب من خلال وضع الواجبات المنزلية، والاختبارات العديدة. توفر المنصة، دورات علم الصرف، ودورات علم النفس التربوي، بالإضافة إلى دورات الصف الأول والثاني والثالث. من خلال الاختبارات وضع تقارير دورية عن الطالب. ثم تم تزويد المنصة بالعديد من المراجعات للدروس، والتجارب التي تم إعدادها بتقنية الواقع المعزز.

طريقة التسجيل في منصة ميم التعليمية

الدخول إلي منصة ميم التعليمية. ثم الضغط علي حساب جديد. كتابة اسم المستخدم، والاسم الأول، والاسم الأخير. تعبئة كلمة المرور، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني. ثم إنشاء كلمة مرور خاصة بك، وتأكيدها. الضغط علي تسجيل، بعد التأكد من صحة البيانات السابقة. بعد تفعيل حسابك من خلال رابط عبر البريد الإلكتروني، الذي تم استخدامه في التسجيل، تستطيع بمتابعة الدورات التدريبية المتنوعة المتاحة بالمنصة.

الدورات المقدمة من منصة ميم وأسعارها

منصة ميم منصة غير مجانية، وأسعار جميع الدورات في منصة ميم 290 ريال سعودي للعلم الواحد، واهمها:

التربوي العام، الكيمياء، الفيزياء، اللغة العربية1,2 ، رياض الأطفال . ثم العلوم 1,2، الأحياء، الرياضيات 1,2، والتربية الأسرية. التربية الإسلامية 1,2، التاريخ، الجغرافيا، وعلم الاجتماع والحاسب الألي. اللغة الانجليزية 1,2، العلوم الإدارية، صعوبات التعلم، التربية الفكرية. ثم تدريبات النطق، التوحد، الإرشاد الطلابي، القدرة المعرفية. القدرات تأسيس للبنات والأولاد، تجريبي.

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