نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.. خدمات جديدة للبريد السعودي من خلال رقم البريد الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تسعي إلي تطوير كافة منشآت ومؤسسات الدولة، فقد أطلقت مؤسسة البريد السعودي أنظمة جديدة جاري العمل علي تنفيذها والبدء فيها، وكان أحدث الخدمات التي قدمها البريد هو الرقم الموحد، وذلك لتواكب التطور التي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، و ليواكب قطاع البريد السعودي التطوير الذي يحدث في كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها.

أطلقت مؤسسة البريد السعودي، في 11 أغسطس 2020 م، رقم مجاني موحد لاتصال المواطنين بالمؤسسة، وتتلقي خدمة العملاء مكالماتهم لتسجيل شكاوي المواطنين و الرد علي استفساراتهم وهو رقم 19992، كما يمكن التواصل مع البريد من خلال الصفحة الرسمية للبريد علي موقع التدوينات “ تويتر ” أو من خلال التواصل مع الصفحة الرسمية لـ” خدمة العملاء ”

النظام البريدي الجديد

يحتوي نظام البريد الجديد علي 37 مادة، تتعلق بكافة الأحكام والتراخيص وحقوق مقدمي و مستفيدي الخدمة، وذلك لتنظيم العمل بين كافة الأطراف بما يحفظ الحقوق ويضمن خدمة متميزة كأحد وسائل التطوير التي تسعي إليها المملكة العربية السعودية في كافة مؤسساتها، و تكون نتيجته في النهاية هو تقديم خدمة متطورة للمواطنين حسب المعايير العالمية للدول المتقدمة، وذلك من خلال رقم البريد الموحد و طرق التواصل الأخرى مع المؤسسة .

أهداف النظام الجديد

يسعي نظام البريد الجديد في المملكة العربية السعودية لتحقيق بعض الأهداف ومن أهمها:

تطوير الخدمات البريدية لتحقيق رؤية 2030

إتباع قوانين تنمية خدمات البريد لمواكبة التطور عالميا ومحليا

تحقيق هدف المملكة في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية

جذب الاستثمار بمتابعة تغيرات قطاع البريد في العالم

حفظ حقوق العملاء و تحسين الخدمة

مساهمة البريد في الاقتصاد القومي

مؤسسة البريد السعودي

بدأت مؤسسة البريد السعودي عملها 1926 وهي من أقدم مؤسسات المملكة العربية السعودية، وقد استحدثت العديد من الخدمات ومنها العنوان البريدي و العنوان الدولي، والنظام الجغرافي و حصدت مؤسسة البريد السعودية علي العديد من الجوائز العالمية والمحلية.

وتعود بدايات البريد في المملكة إلي مرحلة ما قبل التأسيس وقبل دخول الملك عبد العزيز إلي الرياض عام 1319، حيث كان يتطوع أحد التجار بتوصيل الرسائل إلي المدن و القرى لتي يمر بها، وكان يتم اختيار محل توضع فيه الرسائل القادمة حتى يسأل عنها أصحابها، وبعد توحيد المملكة تم إنشاء مديرية الأعمال البريدية عام 1345 وكان مسئول عنها مصلحة البرق والبريد والهاتف، ثم انتقلت مسئوليتها إلي وزارة المواصلات باسك ” وكالة وزارة المواصلات للشئون السلكية واللاسلكية والبريدية”، وبعد ذلك انضم البريد السعودي إلي اتحاد البريد العالمي 1929، و تعتبر المملكة العربية السعودية ثاني دولة عربية تصدر الطوابع البريدية العادية والتذكارية، و صدر أول طابع بريد سعودي 1334 .