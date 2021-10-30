نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة العمل عن بعد وزارة الموارد البشرية للرجال والنساء 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة العمل عن بعد وزارة الموارد البشرية 1443 ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص التسجيل في الوظائف عن بعد منصة العمل عن بعد وزارة الموارد البشرية ، حيث نختص في هذا المقال الإجابة على بعض التساؤلات التي يطرحها الكثير ممن يرغبون بالتسجيل في الوظائف عن بعد والتي تُعلن عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وبالتحديد هناك الكثير يريد معرفة طريقة التسجيل في منصة العمل عن بعد وزارة الموارد البشرية، ويتم ذلك بعد إجراء عملية تسجيل الدخول.

التسجيل في منصة العمل عن بعد

التسجيل في منصة العمل عن بعد وزارة الموارد البشرية ، تعمل منصة العمل عن بُعد والتي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إتاحة الكثير من الوظائف المهمة بالشركات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية، والتي يكون العامل الرئيسي لها هو التعامل مع طبيعة العمل عن بعد، ولك من خلال جهاز الحاسب الآلي سواء جهاز كمبيوتر أو جهاز لاب توب مع ضرورة توافر شبكة إنترنت مميزة وسريعة.

وفي منصة العمل عن بعد وزارة الموارد البشرية ، تكون طبيعة العمل من المنزل أو من أي مكان يرغب به الموظف، وذلك وفقاً لعدد من الشروط التي يجب أن تتوافر، والتي يتمكن المتقدم من الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر حيث تكون مرفقه ضمن الإعلان الصادر للوظائف على منصة العمل عن بعد.

طريقة التسجيل في منصة العمل عن بعد

تقوم منصة العمل عن بعد على توفير الكثير من الوظائف التي تتناسب مع الرجال والنساء في مجالات مختلفة، والتي يكون الهدف الرئيسي منها هو توفير الجهد الذي يتم بذله في الخروج والذهاب لمقرات العمل ، لكن منصة العمل عن بعد تعمل على حل ذلك، وتجعل الموظفين العاملين لديها من خلال المنزل، وإليكم طريقة التسجيل في منصة العمل عن بعد.

الدخول عبر رابط منصة العمل عن بعد وزارة الموارد البشرية

اختيار أيقونة تسجيل جديد أعلى يسار الصفحة.

اختيار أيقونة باحث عن عمل أو صاحب عمل أسفل يمين الصفحة.

اختيار حساب مزود خدمة أو عامل عن بعد.

اختيار أيقونة حساب عامل عن بعد ثم أيقونة انضم الآن.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ( البريد الإلكتروني، رقم الهوية ).

كتابة تاريخ الميلاد وتحديد المدينة وإدخال رقم الجوال

اختيار مربع موافق على الأحكام والشروط

اختيار أيقونة استكمال التسجيل في منصة العمل عن بعد

سيتم استلام الرقم السري عبر الهاتف

إلى هنا سيكون بالإمكان تسجيل الدخول منصة العمل عن بعد

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم طريقة التسجيل في منصة العمل عن بعد وزارة الموارد البشرية ، وذلك من خلال توضيح الخطوات البسيطة والسهلة لإتمام عملية التسجيل في الوظائف عن بعد منصة العمل عن بعد للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، وسنواصل تقديم المزيد من خلال تقارير متتالية.