منصة عين المبدع التعليمية الإلكترونية والتعليم عن بعد وطريقة التسجيل بالمملكة

منصة عين المبدع التعليمية الإلكترونية والتعليم عن بعد وطريقة التسجيل، هي أكاديمية متخصصة في التعلم الإلكتروني عن بعد، ثم تهدف إلي تنمية القدرات الأساسية في العملية التعليمية، للطالب والمعلم من خلال تقديم مجموعة من البرامج التعليمية الغنية، وتعتمد علي مجموعة من الخبراء والمهنين في المجالات التربوية، وتسعي منصة عين المبدع لتكون شريكا استراتيجيا لتطوير العملية التعليمية، وتطوير أساليب التعلم، وهي من ابرز المنصات التعليمية بالمملكة، للتعليم عبر الأنترنت، وهي مهمة لكل معلم وطالب للحصول علي دورات تدريبية، وهذه الدورات تقوي المهارات للطالب في وقت قصير، ثم تتميز المنصة بكفاءة لدوراتها التعليمية، ولذلك يبحث المعلمين والطلاب بالمملكة عن طريقة التسجيل وما هي الخدمات التي تقدمها لهم.

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منصة عين المبدع التعليمية الإلكترونية والتعليم عن بعد وطريقة التسجيل

هناك مجموعة من الشروط، التي يجب أن تكون علي دراية بها، والتسجيل بمنصة عين المبدع للتعليم عن بعد بالمملكة:

توفير اتصل أنترنت قوي، ليتمكن من الاستفادة من الدورات بالمنصة، صوت قوي ورؤية بوضوح وتجنب انقطاعها. ثم يمكن أن تسترد رسوم تسجيل الدورة قبل بدئها، وسوف تستردها بالكامل. عند ظهور مشاكل فنية أثناء المحاضرة، فالمنصة مسئولة تماما عن الخطأ. لا يسمح بتسجيل الدروس التي تقدمها الأكاديمية، ولكن يجب الحضور فعليا للدروس. ثم لا يسمح بإعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور لأي شخص لمتابعة المحاضرة. بمرد التسجيل في الدورة يصبح أشعارا من الطالب، قراءة الشروط جميعا جيدا والموافقة عليها.

طريقة التسجيل في منصة عين المبدع

الدخول إلي موقع أكاديمية عين المبدع الإلكترونية. ثم الضغط على التسجيل إذا كان ليس لك حساب، إذا كان لك حساب اضغط علي تسجيل الدخول. تعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، اسم المستخدم وكلمة المرور، وقم بتأكيد كلمة المرور، كتابة اسم المستخدم باللغة الانجليزية. ثم الضغط علي تسجيل. هكذا تكون أكملت عملية التسجيل في منصة عين المبدع، وعند الدخول لحسابك، ستجد جميع الدورات وطريقة التسجيل فيها وسعر الدورة.

أبرز خدمات أكاديمية عين المبدع التعليمية

الاستشارات التدريبية: وذلك من خلال فريق متخصص، في كافة الأمور المتعلقة بأساليب التعليم الحديث، مع ضمان التدريب المهني عليها، من مدربين معتمدين في هذا المجال. الفصول الافتراضية: ثم تتميز هذه الخدمة بنقل التعليم التقليدي الي وضع اخر متطور، وتقدم هذه الخدمة للمدربين او مدرسين وغيرهم من المستفيدين، بأسعار مناسبة مع توفير الدعم الفني والتدريب. الدورات التدريبية: تسعي المنصة لنشر العلم المفيد تقنيا الذي يتناسب مع الجميع، والتغلب عن بعد الأماكن، والخصوصية في التعليم، من خلال انواع عديدة من الدورات التدريبية.

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