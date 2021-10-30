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عمر شويل - جدة من أهم الموضوعات التي زاد البحث عنها مؤخرًا هي كيفية التسجيل في وظائف العمل الحر للنساء والرجال 1433. فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبادرة لسد الفجوة بين الباحثين عن عمل ورجال الأعمال ومنع أية عوائق تحول بينهم للحصول على فرص العمل المناسبة.

منصة العمل الحر السعودية

هي بوابة أطلقتها وزارة الموارد البشرية من أجل الباحثين عن العمل عن بعد، وتتيح لهم عدد من الخدمات لعل أبرزها خدمة البحث عن العمل وخدمات عمل السيرة الذاتية وبناء البرتوفليو ثم التقدم على الوظائف ومن ثم الانتقال لمرحلة التعاقد .

كيفية التسجيل في وظائف العمل الحر للنساء والرجال 1433

يمكن التسجيل في وظائف الأعمال الحرة السعودية 1433 بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة العمل الحر.

النقر على أيقونة باحث عن عمل.

ثم البدء في إنشاء حساب في منصة العمل الحر ادخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها والتي تتضمن البريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، والمدينة ورقم الجوال.

ثم اكتب كلمة المرور ثم أكد كلمة المرور.

ثم الموافقة على شروط وأحكام المنصة.

والنقر على استكمال التسجيل ابدأ في تحميل السيرة الذاتية الخاصة بك.

يظهر أمامك ملف بالوظائف المتاحة .

ابدأ بالتقدم على الوظائف المتاحة وانتظر قبول العرض التوظيفي.

شروط التسجيل في وظائف العمل عن بعد

حتى تستطيع التقدم على الوظائف بمنصة العمل الحر لابد من مراعاة الشروط والمعايير الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون العمر من 18 عام حتى 60 عام.

أن يمتلك حساب مفعل على منصة أبشر الرقمية.

أن يُجيد استخدام التقنية الحديثة حتى يستطيع التعامل مع المنصة.

الاستعلام عن وظائف العمل الحر

الدخول لموقع منصة العمل الحر.

انقر على أيقونة الوظائف ثم ادرج الوظيفة التي تريد البحث عنها وأدخل المهارات التي تمتلكها.

ادخل المسمى الوظيفي لك ثم انقر على أيقونة البحث .

كم راتب العمل الحر في السعودية

الدوام الكامل 4000 ريال، أما الدوام الجزئي 2000 ريال إلى جانب أنه يتم تحديد الرواتب بناءً على العروض التي تُعلن عنها الشركات في وظائفها وتختلف من مجال إلى مجال أخر ويطبق قوانين العمل السعودي على المنصة أيضًا.