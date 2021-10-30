تمويل فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبدون شرط اعتماد جهة العمل

تمويل فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي ميسر يبحث عنه الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية بصورة سريعة وفورية ، وبشروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يبحث الكثير من المواطنين علي خيارات للسداد عديدة ، والتي يستطيع العميل من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة وبدفعات ميسرة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ويتلائم مع جميع إلتزماته المالية الأخرى.

تمويل فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من منتجات تمويلية متميزة ومتكاملة ، وبصيغة متوافق مع أحكام الشريعة ، وقد وفرت شركة إمكان للتمويل عرض تمويل شخصي نقدى وفورى بدون الحاجة إلى وجود ضامن أو كفيل ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من تمويل شركة إمكان ، بدون شرط اعتماد جهة العمل الخاصة بالعميل ، كما توفر الشركة للعملاء العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها ، عند التقدم بطلب للحصول على تمويل شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي الميسر من شركة إمكان للتمويل

تمويل شخصي تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة من تمويل شركة إمكان بأقل راتب شهري. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة إمكان ، للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من المبالغ المالية التي توفرها الشركة للعملاء ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. تمويل شركة إمكان الشخصي الميسر لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. تقوم شركة إيداع مبلغ التمويل الشخصي في حساب العميل ، وذلك في خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب. يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي من 2000 ريال سعودي ، ويصل حتي 50 ألف ريال سعودي.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل