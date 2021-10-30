الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل عن من قام بالمشاركة ولذلك أوضح علي أن قد شارك حوالي 38 مستشاراً ومرشداً، وهذا لكي يتم فعالية “سوق الدار” وهذا لدعم الأسر المنتجة السعودية، والمشاريع متناهية الصغر في السعودية، ولذلك أوضح المستشارين والمرشدون خبراتهم في فعاليات سوق الدار، وهذا يعد أمر ضروري بعدد من المدن داخل المملكة العربية السعودية، وهذا في مجالات بناء مختلف، وتطوير الأعمال، وتقديم التسويق الإلكتروني والرقمي، حيث أن يقوم بتقديم الاتصال، والتخطيط، الإستراتيجيات، وتقدم تطوير كافة المنتجات والخدمات المقدمة للأسر، والاستيراد والتصدير أيضاََ، وتقديم العديد من الخدمات اللوجستية، سلاسل الإمداد، القانون، ولذلك تم الايضاح عن التقنية، الاستثمار الاجتماعي، المحاسبة، والمالية أيضاََ، وتقديم كافة الدراسات الجدوى، الاستثمار الاجتماعي، والجودة.

شروط الحصول على التمويل النقدي :

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن لا يكون المتقدم مدين لبنك التنمية بأي قرض. لا بد من أن يكون مضى سنة على الأقل من تاريخ سداد آخر التزام قرض. لا المتقدم أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يزيد عن 65 سنة. على المتقدم أن يقدم ضمان لدى المتقدم مقال التمويل. أن لا تتجاوز مدة السداد 4 أشهر على الأقل. تحديد نشاط العمل الحر الراغب به المتقدم .

موقع ثقفني سوف يوضح لسيادتكم كافة الشروط الأساسية المطلوبة لكي يتم الحصول على التمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية، حيث أن سوف يتم إيضاح الهدف من التمويل النقدي للمواطنين السعوديين المستفيدين، ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم الإنتاج الفني، والإبداعي، وتطوير جميع التطبيقات، ولذلك سوف يعمل على إضافة عدد من مسارات تمويل العمل الحر.

الهدف من التمويل النقدي :

بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أوضح عن الهدف من التمويل النقدي للموظفين، براتب أقل من 20000 أو أقل، وهذا الباحثين عن العمل، والغير مخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية، حيث أن يقدم بنك التمويل النقدي للمواطنين السعوديين لأصحاب مهن الخدمات التخصصية ممن لديه مهارة أو معرفة، وهذا لكي يتم ممارسة العمل الحر مثل، الترجمة، وكافة الخدمات القانونية، الخدمات المحاسبية للمستفيدين.