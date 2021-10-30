نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء مديونية عقارية وشخصية وتوحيد الالتزامات بنك الرياض السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء مديونية عقارية وشخصية يتم البحث عنها بكثرة وخصوصًا من خلال أفضل بنك شراء مديونية في المملكة العربية السعودية، مثل بنك الرياض والذي وفر حلول تمويل عديدة، من بينها تمويل نقدي فوري للقطاع الخاص والمتوفر للحاصلين على الجنسية السعودية والمقيمين أيضًا، بالإضافة إلى برنامج نقل مديونية التمويل العقاري المخصصة للكثيرين، وسوف نتعرف على آلية شراء مديونية عقارية بنك الرياض والتمويل الشخصي، كما وفرنا من قبل عروض بنك الرياض للعسكريين.

شراء مديونية عقارية وشخصية

يمكن للمواطنين الحصول على أنواع مختلفة من القروض من خلال العديد من الجهات حيث أتاحت البنوك السعودية فرصة الحصول على التمويل الشخصي والتمويل العقاري أيضًا، ولهذا قد يواجه المستفيدين تعثرات مالية ويبحثون عن جهة أخر تعمل على شراء مديونية عقارية وشخصية ويوفر بنك الرياض حلول التمويل لسداد المديونية.

وذلك يظهر من خلال توحيد الالتزامات المالية أحد منتجات التمويل بسعر تنافسي، ويقوم البنك بدمج أقساطك التمويلية لدى البنوك والشركات الأخرى لتكون جميعها في قسط واحد لدى بنك الرياض وتبدأ بالتقسيط لهم، وذلك بالمميزات والشروط التالية:

التمويل مناسب ومتوافق مع الضوابط الشرعية في المملكة العربية السعودية، ويمكن للمتعاملين الحصول على هامش ربح منافس.

كما أن هناك سهولة وسرعة في استلام التمويل، وسداد قيمة الالتزامات المالية لدى الجهات الأخرى، علمًا بأن السداد سيكون لصالح التمويل التأجيري، أو التمويل العقاري والشخصي والبطاقات الائتمانية.

أما عن القيمة المسموح بها للحصول عليها من خلال البنك، فهي تتمثل بقيمة ثلاثة مليون ريال سعودي إن كان العميل تابع لجهة معتمدة، وفي حال العكس لا يحصل إلا فقط على نصف مليون ريال سعودي.

مسموح للعميل بسداد قيمة القرض الذي حصل عليه من خلال البنك بفترة تصل إلى 60 شهر كاملة.

حاسبة التمويل من بنك الرياض

ويمكن استعمال حاسبة التمويل مهما كان نوع تمويلك من خلال بنك الرياض فعلى من يرغب في استخدامها ضرورة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع بنك الرياض.

ثم النقر على حاسبة التمويل واختيار نوع التمويل.

إدخال جميع البيانات الشخصية والتفاصيل المالية والمهنية للعميل.

ثم بعد ذلك يتم إدخال فترة التمويل أي تفاصيل التمويل والالتزامات الشهرية، وعقب الانتهاء يتم النقر على خيار احسب.