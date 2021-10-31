رابط إصدار شهادة السعودة إلكترونياً وإجراءات الاستخراج 1443

رابط إصدار شهادة السعودة، حيث تعتبر خدمة إصدار شهادة السعودة من الخدمات الإلكترونية السريعة التي تم توفيرها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذه الشهادة يتم التحقق من مدي ملائمة وتحقيق الشروط الخاصة من خلال تنفيذ النسب العامة للتوطين من جانب جميع المنشآت وذلك وفق نظام التوطين الذي تحدده الوزارة، وذلك من خلال اللوائح والقوانين العامة عبر برنامج نطاقات، وتعد شهادة السعودة من أبرز الشهادات التي يجب توافرها أيضاً بنظام المناقصات الحكومية داخل المملكة، كما من خلال توافر شهادة السعودة يمكن الحصول على أي مستخلص مالي للمشروعات الخاصة بالمنشأة، وسوف نوفر لكم رابط إصدار شهادة السعودة في التفاصيل التالية.

شروط عامة لإصدار شهادة السعودة

هنالك عدد من الشروط التي ينبغي توافرها من أجل إصدار شهادة السعودة من خلال موقع الوزارة، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن تكون جميع منشآت المملكة قد تم تسجيلها بخدمة العنوان الوطني السعودي بواسطة عمليات البريد السعودي.

للتقديم علي شهادة السعودة يجب أن يكون الفرع الخاص بالمنشأة هو الطالب لخدمات إصدار شهادة السعودة ويكون المركز الأساسي الذي يكون تابعاً لها لديه اشتراك مفعّل الصلاحية.

يجب أن تكون كل منشأة قد حققت النسب المخصصة للتوطين التي تم تحديدها من خلال لائحة برنامج نطاقات المحدد من الوزارة.

رابط إصدار شهادة السعودة إلكترونياً

يمكن السعي لإصدار شهادة السعودة التي تخص كل منشأة من خلال القيام بعدد من الخطوات التي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بالخطوات الأتية: