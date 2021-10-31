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عمر شويل - جدة قرض نفاذ للعمل الحر بنك التنمية الاجتماعية، يهدف إلى دخول جميع المواطنين إلى عالم رجال الأعمال، حيث يمنح هذا القرض لكل فئات المجتمع. ويتم إعطاء هذا القرض بدون اي رسوم، ويهدف إلى مساعد جميع الشباب والنساء والرجال الذين لديهم أفكار مميزة، لأنشاء بعض المشاريع والمؤسسات، والذين يريدون التمتع بالاستقرار المالي، يسمح لجميع الموظفين والعملاء في القطاع العام والخاص من الحصول على هذا القرض كما يمنح أيضا للعاطلين عن العمل، يوجد بعض الشباب الذين لديهم أفكار كثيرة ومتعددة وناجحة، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع ولكن ينقصهم عامل مهم وهو التمويل، يسعي بنك التنمية الاجتماعي إلى منح بعض المساعدات المالية للشباب العاطلين لكي يستطيعوا من إنشاء مشاريعهم الخاصة، وتقليل عدد البطالة في المجتمع.

قرض نفاذ للعمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

قرض نفاذ للعمل الحر بنك التنمية الاجتماعية. هو تمويل لجميع المشاريع بدون اي رسوم أو فوائد ويمنح لكل الموظفين والعاطلين داخل المملكة العربية السعودية، الذين يرغبون في زيادة دخلهم، والحصول على باب رزق جديد، يساعدهم على تكاليف الحياة، وهذا القرض ليس موجها فقط للعاطلين والموظفين في القطاعات المختلفة، ولكن موجه أيضا لأصحاب الأعمال الحرفية اليدوية.

العمل الحر

مفهوم العمل الحر هو أن تكون أنت مدير نفسك، وأنت صاحب الحق، وصاحب الفكرة وتتمتع بالاستقلالية والحرية، ولا تنفذ اوامر أحد، ولا تتبع أحد، وكل هذا في حدود القوانين والقواعد التشريعية التي تم وضعها من قبل الحكومة السعودية .

الفئات المستهدفة من قرض نفاذ للعمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

أعلن البنك عبر موقعه الإلكتروني عن الفئات المستهدفة. وكذلك قام بالإعلان عن الهدف الذي يسعي إليه. وهو تقليل عدد البطالة داخل المجتمع السعودي بالإضافة إلى مساعدة بعض الموظفين لزيادة دخلهم. كذلك يمكن للنساء الحصول على هذا القرض لتحسين مستوي المعيشة، والحياة بصورة بأفضل ومن الفئات المستهدفة التالي:

يستطيع كل العاطلين تحت سن ٦٠ عام الحصول على هذا القرض.

جميع الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة، ولكن لا تتجاوز دخولهم عن 14000 ريال سعودي.

النساء المطلقات والأرامل والآنسات.

في الختام يمكنك اأطلاع علي باقي منتجات التمويل لبنك التنمية وهي قرض الزواج وقرض كنف وتمويل الترميم.