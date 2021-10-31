قدم واطلب الآن تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب بأسهل إجراءات الشركة المتحدة تسهيل

أسرع تمويل، اطلب و احصل على تمويلك باقل إجراءات بنكية تمويل يبدا من 15 ألف ريال ويصل حتى 100 ألف ريال سعودي بالتقسيط على 5 سنوات ميسرة السداد، حيث تعد الشركة المتحدة للخدمات المالية تسهيل من أفضل شركات التمويل في السعودية، تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب من الشركة المتحدة المالية “تسهيل للتمويل” وهي إحدى الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي (ساما)، واليوم ومن موقع ثقفني نوضح شروط طلب التمويل وطريقة وكيفية الحصول على التمويل والخطوات بالتفصيل، وتمويل الشركة المتحدة تسهيل حيث تقوم بتوفير الحلول التمويلية بأسرع صورة ممكنة ضمن خطتها للتنمية العمل في السعودية بما أنها شركة مساهمة في المملكة تعمل في مجال الاستثمار مع تطبيق التحول الرقمي في تقديم القروض الشخصية أو تقسيط المبيعات بالشراكة مع شركة “اكسترا” وذلك تحت رعاية مجلس الشريعة المكون من الشيخ الدكتور صلاح فهد الشلهوب والشيخ الدكتور محمد أحمد السلطان، وهذا من أجل الاطمئنان للعملاء أن جميع برامج التمويل تحت إشراف هيئة رقابية شرعية، ومن أهم المزايا لهذه الشركة العمل بوضوح وشفافية تتمثل في الشروط ومعايير الاستحقاق للقرض بحيث يكون العميل على دراية كاملة وفق البنود المنصوص عليها في العقد الموقع بين الطرفين.

شروط طلب تمويل شخصي شركة تسهيل:

تشترط تسهيل أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة المعتمدة لديها.

تحتاج من العملاء تقديم طلب سند أمر بما أن التمويل بدون ضامن ولا تحويل راتب فهو بمثابة الضامن للشركة يحق لها استخدامه عند اللزوم.

أوضحت الشركة أن هناك غرامة على التأخير وهي بقيمة 199 ريال لكل شهر متأخر.

طريقة تقديم طلب قرض:

في حالة وجود أي إستفسار يمكن الاتصال عبر رقم 8003044434.

مزايا التمويل شخصي 100 ألف ريال من شركة تسهيل: