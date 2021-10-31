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عمر شويل - جدة register-sauditga.com رابط تسجيل منصة التأهيل السياحي لوزارة السياحة بالمملكة والذي تم إطلاقه ليكون وسيلة هامة للتعريف بالطرق الأفضل للإرشاد السياحي للمواطنين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لذلك، على أن يقوم المتأهل بالدورة التدريبية للإرشاد على الرخصة المهنية للإرشاد والتي تم اعتمادها عالميا ليتمكن من العمل بالمملكة وفي أي مكان.

بالهوية register-sauditga.com تسجيل منصة التأهيل السياحي والحصول على رخصة الإرشاد

حيث تهتم وزارة السياحة بالمملة بتطوير العديد من المجالات للعمل بمجال الإرشاد وذلك يكون من خلال توفير البرامج التدريبية والتأهيلية والحصول على اللغات الأجنبية اللازمة للحصول على الدرجات الوظيفية الأمثل بالوزارة، وتتشارك الوزارة مع العديد من مؤسسات المملكة والتي تهدف لتأهيل وتشغيل الباحثين عن العمل من جميع التخصصات والشهادات بالمملكة لتوفير فرص العمل المناسبة.

تأهيل مرشد سياحي في سفن الكروز السياحية

قامت وزارة السياحة بالمملكة باستئناف الأنشطة السياحية الجديدة بعد توقف استمر لعدة سنوات، حيث تسعى المملكة في جميع برامجها لإعادة الانفتاح من جديد في جميع النشاطات الاقتصادية والسياحية التي تهدف لزيادة الدخل القومي للمملكة والتعريف بالمعالم السياحية والمقاصد الكثيرة والمناظر الطبيعية بالمملكة والتي لا يكون لها مثيل في العديد من دول العالم، وذلك خاصة بعد إعادة فتح البلاد من جديد بعد السيطرة الكبيرة على انتشار فيروس كرونا بالمملكة، من خلال تحصين المتواجدين أو الحرص على تحصين القادمين إلى المملكة، وإعلان وزارة الصحة السعودية السيطرة على الوباء العالمي.

موسم سياحي جديد

تقوم وزارة السياحة بالمملكة بتسيير عدد من سفن كروز والتي يكون لها مسارات سياحية مميزة بالمناطق المتميزة بالمملكة، وهنالك عدد منها يمر بالدول المجاورة بالتشارك في النشاط السياحي بين الدول، عبر عمل خريطة سياحية للراغبين في الحجز والتسجيل، ويكون من الهام تأهيل المرشد السياحي بالشكل الجيد للقيام بمهام العمل بالمجال بشكل جيد.

“تعلن وزارة السياحة عن انطلاق برنامج: تأهيل المرشد السياحي المتخصص في السفن السياحية “الكروز” المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي، والذي يمكن المتدرب من الحصول على رخصة إرشاد سياحي متخصص في سياحة سفن الكروز للتسجيل”.

كيفية التسجيل ببرنامج التأهيل register-sauditga.com رابط تسجيل منصة التأهيل السياحي