تعرف الآن | طريقة الاستعلام عن إيداع دعم ريف برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية لدعم ريف الحكومي

ينشر لكم ثقفني، طريقة الاستعلام عن دعم ريف، حيث اشتدت نسبة البحث من قبل الآلاف من المواطنين السعوديين، وذلك للتعرف على آلية الاستعلام عن الدعم الريفي الحكومي، مع اقتراب موعد الصرف وإيداع الدعم المالي في حسابات المستفيدين والمستحقين للدعم، من المواطنين الذين تتطابق فيهم شروط الاستفادة من دعم ريف، ويتم الاستلام عن دعم الريف بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لمنصة دعم الريف، من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد، وفي سطور هذا المقال نوضح لكم بالشرح الشامل والمفصل خطوة بخطوة كيف يتم الاستعلام عن الدعم الريفي، كل ما عليك هو متابعة قراءة المقالة.

منصة دعم ريف الحكومي

تم إطلاق منصة ريف لكي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين السعوديين من أصحاب المهن الزراعية، حيث يوجد العديد من المواطنين الذين لديهم حق الاستحقاق في الحصول على الدعم، وهم ربات البيوت والأسر المنتجة بالإضافة إلى العاملين في قطاع الريف من الممتهنين أحد المهن الزراعية المعتمدة في برنامج ريف، حيث يحصل المواطن على الدعم المالي بعد أن يتم مراجعة الطلب المقدم عبر المنصة خلال 60 يوما من تاريخ التقديم، ويأتي هذه الدعم في إطار زيادة دخل المزارعين الصغار بجانب توفير الكثير من فرص العمل للباحثين والعاطلين عن العمل، كما يهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة.

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1443

تسائل الكثير من العاملين في القطاع الزراعي عن كيفية الاستعلام عن دعم الريف، وقد فرنا لكم شرحا سهلا وبسيطا يمكن لكم من خلاله الاستعلام عن الدعم بكل سهولة، فقط اتبع الخطوات خطوة بخطوة حتى لا تحدث مشاكل أثناء الاستعلام، كما يجب عليك عند إدخال البيانات كتابتها بدقة وبشكل صحيح، وننتقل الآن إلى الشرح.

الخطوة رقم 1، تقوم بالإنتقال إلى رابط منصة ريف الإلكترونية. الخطوة رقم 2، الآن قم بتحديد عبارة الخدمات الإلكترونية. الخطوة رقم 3، قم بتحديد خدمة الاستعلام عن دعم ريف من خلال رقم الهوية. الخطوة رقم 4، قم بكتابة المعلومات الخاصة بالدخول بدقة. الخطوة رقم 5، الآن قم بالنقر على زرار بحث. الخطوة الأخيرة تشاهد كافة التفاصيل الخاصة بموعد الصرف.

كم مبلغ دعم ريف

يتم تقديم دعم مالي للأسر المنتجة بمبلغ 54 ألف ريال سعود في السنة، ويبلغ قيمة الدعم الشهري نحو 4500 ريال سعودي، حيث يتم احتساب هذا الدعم من خلال القيمة المضافة بنسبة 10%، من رأس المال المسجل في الطلب الخاص بك عبر منصة ريف.