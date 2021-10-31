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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المقال التالي
زوار موقعنا الأعزاء ، نقدم لكم اليوم شرح تفصيلي بخصوص النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وهو أحد نماذج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والذي يتم طلبه في حال التعامل مع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين بدول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك في إجراءات التسجيل والنماذج المستخدمة ، وكذلك عند وقف أو انتهاء الاشتراك ، وأيضاً يستخدم في الإجراءات الخاصة في حالة عجز العامل أو وفاته ، وهذا النموذج ضروري لاستكمال إجراءات مد الحماية التأمينية للسعوديين العاملين بدول الخليج العربي ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لحضراتكم الإرشادات الخاصة بتعبئة النموذج ، وجميع البيانات المطلوبة لتعبئة النموذج بصورة سليمة.
النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
يتطلب تعبئة الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وضع مجموعة من البيانات التالية :
- أولاً بيانات المؤمن عليه :
- الاسم – العنوان – النوع – دولة الإقامة.
- رقم الهوية – المهنة – تاريخ الميلاد – رقم المؤمن عليه في بلد مقر العمل.
- البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – الحالة الاجتماعية – حالة تقاضي معاش تقاعدي في بلد الموطن أو لا.
- المؤهل الدراسي – التخصص.
- ثانياً بيانات صاحب العمل :
- اسم صاحب العمل – جهة صاحب العمل ( حكومي / مدني – عسكري – خاص ).
- دولة صاحب العمل ( المقر ) – رقم التسجيل في الدولة ( مقر العمل ).
- المدينة – صندوق البريد – الرمز البريدي.
- رقم الهاتف – الفاكس – البريد الإلكتروني.
- ثالثاً بيانات الاشتراك :
- تاريخ الالتحاق بالعمل – تاريخ الاشتراك.
- الراتب الأساسي – العلاوة الاجتماعية – علاوة غلاء المعيشة – بدل الأولاد.
- العلاوات والبدلات الأخري – علاوة بدل السكن – الراتب الإجمالي.
- رابعاً بيانات انتهاء الخدمة :
- تاريخ انتهاء الخدمة – سبب انتهاء الخدمة – الراتب الخاضع للاشتراك عند انتهاء الخدمة.
- خامساً ملئ بيانات الإقرار وتوقيع المؤمن عليه.
إرشادات ملئ النموذج
يتوجب عند ملئ النموذج الانتباه للنقاط التالية :
- كتابة جميع البيانات بخط واضح وتوفير التصديق عليها.
- تدوين تاريخ الميلاد وفق شهادة / واقعة الميلاد من بلد المواطن.
- انطباق شروط الدليل الاسترشادي للتأمينات الاجتماعية في وطن العامل.
- تاريخ الالتحاق هو تاريخ الفعلي لبدأ العامل خدمته.
- وتاريخ بدأ الاشتراك لدول مجلس التعاون هو 1/1/2006 ما عدا الإمارات العربية وقطر 1/1/2007 .
- إن كان تاريخ بداية العمل بعد هذه التواريخ فيعتد به تاريخ بدأ الاشتراك.
- يحدد الراتب الخاضع للاشتراك وفق أحكام قانون التأمينات بدولة وطن العامل من خلال المواقع التالية :
- يتم كتابة بيانات الراتب عند انتهاء الخدمة وفق الراتب الخاضع للاشتراك مرفق شهادة تفصيلية بمفردات الراتب.
- ويتم اتباع البيانات وإرفاق الوثائق الموضحة بالنشرة التعريفية لكل بلد حسب البيان المرفق :
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