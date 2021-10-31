زوار موقعنا الأعزاء ، نقدم لكم اليوم شرح تفصيلي بخصوص النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وهو أحد نماذج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والذي يتم طلبه في حال التعامل مع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين بدول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك في إجراءات التسجيل والنماذج المستخدمة ، وكذلك عند وقف أو انتهاء الاشتراك ، وأيضاً يستخدم في الإجراءات الخاصة في حالة عجز العامل أو وفاته ، وهذا النموذج ضروري لاستكمال إجراءات مد الحماية التأمينية للسعوديين العاملين بدول الخليج العربي ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لحضراتكم الإرشادات الخاصة بتعبئة النموذج ، وجميع البيانات المطلوبة لتعبئة النموذج بصورة سليمة.

النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

يتطلب تعبئة الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وضع مجموعة من البيانات التالية :

أولاً بيانات المؤمن عليه : الاسم – العنوان – النوع – دولة الإقامة. رقم الهوية – المهنة – تاريخ الميلاد – رقم المؤمن عليه في بلد مقر العمل. البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – الحالة الاجتماعية – حالة تقاضي معاش تقاعدي في بلد الموطن أو لا. المؤهل الدراسي – التخصص.

ثانياً بيانات صاحب العمل : اسم صاحب العمل – جهة صاحب العمل ( حكومي / مدني – عسكري – خاص ). دولة صاحب العمل ( المقر ) – رقم التسجيل في الدولة ( مقر العمل ). المدينة – صندوق البريد – الرمز البريدي. رقم الهاتف – الفاكس – البريد الإلكتروني.

ثالثاً بيانات الاشتراك : تاريخ الالتحاق بالعمل – تاريخ الاشتراك. الراتب الأساسي – العلاوة الاجتماعية – علاوة غلاء المعيشة – بدل الأولاد. العلاوات والبدلات الأخري – علاوة بدل السكن – الراتب الإجمالي.

رابعاً بيانات انتهاء الخدمة : تاريخ انتهاء الخدمة – سبب انتهاء الخدمة – الراتب الخاضع للاشتراك عند انتهاء الخدمة.

خامساً ملئ بيانات الإقرار وتوقيع المؤمن عليه.

إرشادات ملئ النموذج

يتوجب عند ملئ النموذج الانتباه للنقاط التالية :