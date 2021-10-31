نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة 48 لشهر نوفمبر وما هو شروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إيداع الدفعة 48 لشهر نوفمبر من برنامج حساب المواطن، حيث أكد البرنامج أنه لن تصدر مبالغ المساعدات من البرنامج لدفعة شهر نوفمبر؛ إلا بعد التأكد من استحقاق نتيجة الأهلية والتي يتم أصدارها بتاريخ 28 أكتوبر 2021، مع استيفاء المستفيدين من البرنامج المعاير الخاصة بنتائج الأهلية، وبذلك يتم إيداع المساعدات في الحسابات البنكية في الموعد المحدد للصرف من حساب المواطن.

حساب المواطن

من الجدير بالذكر أن البرنامج قد أودع في وقت سابق 1.9 مليار ريال لدعم المستفيدين الذين أتموا استحقاق طلباتهم للدعم، وفي شهر أكتوبر؛ تم بلوغ المستفيدين 10.5 مليون ريال وذلك بعد استيفاءهم شروط ومعاير الأهلية، ووضح حساب المواطن أن قيمة المدفوعات عن تعويض البرنامج بالأثر الرجعي بلغ 21 مليون ريال سعودي، وبذلك بلغ الإجمالي العام لمبالغ المدفوعات للمستفيدين، من بداية صرف الحساب للمواطنين 103 مليار ريال، تم خصم منها مبلغ 854 تعويض عن مدفوعات سابقة.

موعد إيداع الدفعة 48 لشهر نوفمبر

برنامج حسابات المواطنين، يعد من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية، وذلك لدعمه للكثير من المواطنين، ويشار إلي أن البرنامج يعمل على صرف الدعم من اليوم العاشر كل شهر ميلادي، ولكن إذا توافق الصرف مع يوم عطلة رسمية وهو يوم الجمعة، يعمل البرنامج على تقديم صرف الدفعات إلي اليوم التاسع ليكون يوم الخميس، أو يتم تأخير صرف الدفعة ليتوافق مع يوم الحادي عشر من الشهر.

الاستعلام عن إيداع حساب المواطن الدفعة 48

يرغب المواطنين في معرفة خطوات الاستعلام عن إيداع الدفعات الشهرية لحساب المواطن في حساباتهم البنكية، وعند الإعلان من قبل البرنامج بإيداع الدعم يمكنك اتباع الخطوات التالية والاستعلام عن مبلغ الإيداع:

الولوج إلي الموقع الخاص لبرنامج حساب المواطن .

الموقع الخاص . قم بالضغط على الاستعلام عن إيداع الدفعات.

الآن قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

كتابة رمز التحقق.

النقر على أيقونة التالي.

ينقلك المتصفح لصفحة بها جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

شروط استحقاق الدعم من برنامج حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط ومعاير خاصة لاستحقاق صرف دعم برنامج حسابات المواطنين، وكانت تلك الشروط المعلنة على النحو التالي:

من شروط استحقاق الدعم تواجد المستفيد داخل حدود المملكة. يجب عدم تواجد المستفيد في أي من مراكز الإيواء، أو أن يكون محكوم عليه في احد القضايا. جميع البيانات والمعلومات المقدمة من المستفيد تتوافق مع الجهات ذات العلاقة. يجب أن يكون المستفيد من الدعم حامل الجنسية السعودي، علي أن يستثني من ذلك حامل بطاقة التنقل.

التعديلات الجديدة لحساب المواطن 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ عدة تعديلات للحصول على مساعدة من حسابات المواطنين، من بين هذه التعديلات الدخيلة على البرنامج، مطالبة جميع الأفراد العاملين لحسابهم الخاص ومنح المستفيدين بتقديم دليل على الاستقلال السكني لكل شخص بلغ سن 28 عامًا أو أكثر، ويجب عليه تقديم الأدلة التالية: