نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة التطعيمات الخارجية لطلب اعتماد لقاح كورونا خارج المملكة+ الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب اعتماد لقاح السعودية عبر بوابة التطعيمات الخارجية 2021، هي خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الصحة السعودية تُمكنْ القادمين للملكة سواء مواطنين او مقيمين تسجيل اللقاحات التي تطعموا بها في الخارج، ومتطلبات الخدمة هي تضمين المعلومات المهمة المتعلقة بشهادة التطعيم وبعض المستندات مثل صورة جواز السفر ويتوقف قبول طلب اعتماد اللقاح المقدم عبر البوابة الخارجية للتطعيمات https://eservices.moh.gov.sa بشكل أساسي على دقة البيانات المزودة حيث تقوم اللجنة الطبية بإدارة الشهادات وتفحصها بعناية بما لها الحق في رفض أي طلب او فرض اشتراطات إضافية إذا كان ضروريا.

طلب اعتماد لقاح خارج المملكة

الغرض من خدمة طلب اعتماد لقاح تم تلقيه خارج المملكة للأشخاص الاعتباريين هو تحديث حالتهم الصحية إلى “محصن” بإعتباره أخذ لقاح ضد فيروس كورونا- ونعني بالاعتباريين هم المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية- تسهيلاً لدخول القادمين الى المملكة عبر المنافذ، حيث بمجرد تسجيل اللقاح عبر بوابة التطعيمات الخارجية لوزارة الصحة تتم مراجعة اللقاح من أنظمة وزارة الصحة تمهيداً لإضافة اللقاحات في تطبيق توكلنا حيث سوف يظهر حالة “مُحصنْ” فيه.

سيراعي مقدم طلب تسجيل اللقاح بعض الأمور الهامة لضمان إضافة المعلومات بشكل أسرع وتجنب رفض الطلب، ولا فرق بين جميع القادمين الى المملكة من المواطنين أو المقيمين في تطبيق الشروط والمتطلبات الاتية.

التأكد بأن جميع المعلومات أدخلت على نحو صحيح ودقيق فهذا يؤثر على رفض طلب اعتماد اللقاح.

مطلوب هوية وطنية أو هوية مقيم

إرفاق المستندات بتنسيق PDF ولا تتجاوز حجمها (1 ميغا بايت)

تأكد ان شهادة التطعيم تفي بالمتطلبات التالية: ان تكون البيانات الشخصية متضمنة في الشهادة. اعتماد الشهادة بإحدى اللغات التالية: العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية يجب أن تشير الشهادة بوضوح لاسم اللقاح، وتاريخه، ورقم تشغيله.

المستندات التي يجب إرفاقها هي نسخة من جواز السفر، وكذلك صورة شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا. ملاحظة: لا يمكن تقديم طلب جديد لاعتماد لقاح إذا كان هناك طلب قائم. قد يأخذ تنفيذ الطلب مدة تصل الى 5 أيام عمل.



طريقة رفع طلب اعتماد لقاح عبر البوابة الخارجية للتطعيمات

الدخول الى الرابط التالي https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration

إقراء التعليمات ووافق عليها ثم انقر فوق التالي”

أدخل البيانات الخاصة بك وبيانات اللقاح الذي تحصلت عليه.

قم بإرسال الطلب

رابط بوابة اعتماد لقاح خارج المملكة

يسهل الوصول إلى رابط طلب اعتماد لقاح السعودية للقادمين فبّعد الدخول على الرابط المذكور سيّنقلكم الى واجهة خدمة تسجيل اللقاح داخل السعودية بشكل فوري، ثم البدء في تقديم المعلومات اللازمة وبيانات اللقاح الخاص بكم- لاعتماد لقاحكم في أنظمة وزارة الصحة وإضافته في توكلنا وهو التطبيق المعتمد لإظهار كافة البيانات الصحية المتعلقة بالمواطنين والمقيمين على الأراضي المملكة العربية السعودية .