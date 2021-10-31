برنامج ريف يوضح خطوات التسجيل في البرنامج ويعلن شروط استحقاق الدعم المالي

أعلن برنامج ريف علي حسابه الرسمي بتويتر العالمي، عن تجديده لتذكرة المواطنين بخطوات التسجيل في برنامج الدعم الريفي، من خلال منصة ريف الإلكترونية، واكد البرنامج أنه يتمكن أي شخص يستوفي شروط التسجيل؛ تقديم طلب من خلال بوابة Reef الإلكترونية المقدمة من وزارة المياه والزراعة بالمملكة، والغرض من التسجيل بالبرنامج، تقديم كافة الخدمات للمستفيدين للحصول على الدعم المالي لتطوير المشاريع الزراعية

ومن الجدير بالذكر أن وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة في المملكة العربية السعودية تقوم بصياغة خطط للزراعة المستدامة والتنمية الريفية في المملكة ؛ من خلال فرص التنمية والاستثمار والموارد المتاحة، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا النسبية للمشاريع المختلفة حسب الموارد الطبيعية والقدرة الزراعية، ويهدف مشروع البرنامج الريفي إلى تعزيز العملية الزراعية وزيادة إنتاج جميع القطاعات الزراعية وزيادة دخل المزارعين وقدرتهم على الإنتاج.

برنامج ريف الإلكتروني

البرنامج الريفي من برامج الاستدامة الدائمة، التي تقدمه حكومة المملكة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من كافة جميع الخدمات التي تضعها وزارة المياه والزراعة، يدعم البرنامج كافة الأسر المنتجة، والعاطلين عن العمل، وربات البيوت، بجانب دعمه للكثير من القطاعات المنتجة، وحثت المملكة في النهوض بالبرنامج وتحسين كافة البرامج تحت رؤية المملكة لـ 2030، من تقديم جميع المحاصيل الزراعية للمواطنين، والاكتفاء الداخلي من منتجات المزارعين.

خطوات التسجيل في البرنامج الريفي

يعد التسجيل في مشروع دعم ريف من أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للمواطنين، والتي تمكن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض من تسجيل بياناتهم للاستفادة من الدعم المادي، حتى يتمكنوا من فتح مشاريعهم الخاصة وتوسيع اقتصادهم، ويعد التسجيل في المناطق الريفية أحد أكثر الطرق فعالية لحل مشكلة الفقر، لذلك يبحث العديد من المزارعين والمؤهلين للحصول على الدعم الريفي عن آلية معتمدة للتسجيل والتقدم بطلب للحصول على الدعم على البوابة الإلكترونية، ويتثنى التسجيل من خلال التالي:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية ريف اضغط على بدء للتسجيل وطلب الدعم ثم قم بإنشاء حساب أدخل جميع المعلومات المطلوبة وتحقق من صحتها. سوف تتلقى رسالة مع رمز التحق، قم بكتابتها. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وأدخل رقم حسابك المصرفي، وسيتم تنشيط الحساب تلقائيًا.

شروط القبول في برنامج دعم ريف