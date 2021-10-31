شروط تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل لجميع القطاعات بأقل قسط حتى 60 شهر

شروط تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل شركة اليسر للإجارة والتمويل، ضمن القروض المتنوعة لفك الضيقات المالية أو تحقيق أهداف الحياة مثل تحسين الظروف المعيشية سواء من خلال الحصول على المال وشراء ما يلزم أو شراء سيارة تساعدك في أمور حياتك بشكل أفضل، وأهم ما في الأمر أن يكون التمويل ميسر في المتطلبات بدون تعقيد في الإجراءات حيث أن الشركة تقدم تسهيلات كثيرة منها لا تطلب كفيل غارم للحصول على القرض يشمل بها السعوديين والمقيمين الموظفين في القطاعات المختلفة العام والخاص والعسكري، كما أن الشركة معتمدة من البنك المركزي السعودي ولذلك توفر البرامج التمويلية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل

قرض شخصي بدون ضامن بصيغة التورق من شركة اليسر فيما تقدم صيغة المرابحة لإمتلاك سيارة وتمويل إجارة السيارات أيضاً وذلك ضمن التسهيلات العديدة المتوفرة لدى الشركة منها هامش الربح تنافسي طوال فترة السداد التي تصل حتى خمس سنوات بقسط شهري يناسب الدخل محسوباً الالتزامات الشهرية حتى لا يتعثر العميل في الأقساط، متاح القرض للنساء والرجال والمتقاعدين.

شروط تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل شركة اليسر

يجب أن يكون العميل (رجال أو نساء) موظفي في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

الفئة العمرية للعملاء من 22 سنة ولا يتعدى الـ 60 عام وقت استحقاق آخر دفعة في القرض.

أن لا يقل مدة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر للجميع.

لا يقل الراتب الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي لكافة العملاء سعوديين أو وافدين.

قد يشترط تحويل الراتب حسب ما تحدده الشركة وفق الشروط والأحكام.

كيفية طلب تمويل بدون كفيل من اليسر

وفرت الشركة إمكانية تقديم طلب قرض شخصي بدون كفيل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لها، بالإضافة إلى خدمة حاسبة التمويل التي من خلالها يستطيع العميل معرفة قيمة القرض عن طريق تعبئة بياناته التي من خلالها يتم تحديد مبلغ التمويل المتاح والقسط الشهري ومدة السنوات المطلوبة، كما تعرض الآلة أيضاً قيمة الدفعة المقدمة والآخيرة وهامش المٌرابحة وقيمة التأمين وأيضاً المبلغ الإجمالي للتمويل، وهذا ضمن العمل بالشفافية و وضوح في كافة المنتجات.

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل عبر رقم شركة اليسر المجاني 8001160711.