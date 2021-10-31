منصة كلاسيرا التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد – الشروط وطريقة التسجيل – بالمملكة

منصة كلاسيرا التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد، تعتبر من المنصات المشهورة بالمملكة، بمحتواها الذي تقدمه للمؤسسات التعليمية والمتعلمين، نظام تعليم إلكتروني داعم للغة العربية، وهي من المنصات الذكية الإلكترونية تقدم خدماتها التعليمية بكل سهولة عن بعد، وهذه الخدمات تتمثل المواد الدراسية، الفصول الافتراضية، إدارة الطلاب والعملية التعليمية، عبر شبكة الأنترنت، حسب تقنيات الذكاء الاصطناعي تقنيات أخصائيات متخصصة، ثم الاستفادة من هذه الخدمات، ومستخدمي المنصة هم المؤسسات التعليمية والمتعلمين، مؤسسات التعليم الأكاديمي، والطلاب، وشركات التدريب، والموظفين المسجلين بالدورات، ثم المدارس وكادرها الإداري، وأولياء الأمور للطلاب، كما يمكن للمتعلمين الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات التعليمية عن طريق واجهة خاصة بهم، وأيضا رؤية منصة كلاسيرا وجود نظام ملهم وذكي ومتكامل، ويخلق ثقافة جديدة ويؤسس بيئة تنافسية تحول التعليم إلي مستوي جديد.

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منصة كلاسيرا التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد

هناك مميزات منصة كلاسيرا التعليمية بالمملكة، التي من خلالها يحصل الطالب علي المواد العلمية:

من الدخول للمنصة ستري التعامل السهل دون عوائق. ثم يحصل الطالب وولي الأمر علي حساب مفعل ورقم سري لكل منهم. يتابع ولي الأمر مع المعلم بما يخص الطالب، والتعرف علي مستواه العلمي. يرسل المعلم المادة العلمية علي شكل فيديو تعليمي. وفي عملية الشرح يتفاعل الطالب مع معلمه بسهوله، فتسهل عملية الشرح. ثم نظام النقط الذي يحصل الطالب عليه، يخلق روح التنافس بين الطلبة وبعضها. يتقبل القائمون علي المنصة النقد والأفكار التطورية، من أولياء الأمور أو المعلمين. المكتبات الرقمية المدمجة بالمنصة، هي مكتبة متكاملة يمكن للطالب تصفحها. لا هناك حاجز في المنصة بين الطلاب والمعلم.

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طريقة التسجيل بمنصة كلاسيرا التعليمية

الدخول إلي منصة كلاسيرا التعليمية الإلكترونية. ثم التسجيل، بحساب مايكروسوفت، الفيس بوك، جوجل. كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، ثم الدخول.

الخدمات التي تقدمها منصة كلاسيرا التعليمية

سهل الاستخدام، ومصمم لجميع الأعمار. ثم يغطي ما تجتاحه من مواد تعليمية حتي التخرج. متاح الدروس في أي وقت وأي مكان. تستطيع تحديث معلومات المستخدم بسهولة، بغض النظر عن لغة البرمجة. ثم التكامل التام مع جوجل درايف، فيسمح بربط حسابات المستخدمين في جوجل. التأكد من أن الخدمات تصل بشكل دوري، للتأكد من وصول الخدمات لكل مستخدم. التطور المستمر في التحديثات الجديدة للمنصة. الدعم عبر الإنترنت، فهناك فريق دعم جاهز على مدار الساعة طوال الأسبوع، للرد على أي مشكلة تواجه المستخدمين.

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