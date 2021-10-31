بعد تحديد مكان اللقاء.. موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

ينتظر الملايين من عُشّاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية وخارجها موعد مباراة منتخب السعودية القادم ضد أستراليا في الجولة الخامسة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022م، التي افتتحت في شهر يونيو 2019م، إذ عانت البطولة من بعض التأجيلات بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع بدايات عام 2020م، وما زالت مستمرة حتى الآن، وننشر لكم اليوم توقيت مباراة المنتخب القادمة فور تحديد مكان إقامة مباراة السعودية وأستراليا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب السعودية القادمة ضد أستراليا والقنوات الناقلة

وننشر موعد مباراة منتخب السعودية القادم ضد أستراليا والقنوات الناقلة، خدمة للمواطنين والوافدين إلى المملكة الذين يتابعون مباريات هذه البطولة، وذلك على النحو التالي:

تأتي المباراة بين الفريقين في الجولة الخامسة من الدور الثالث بتصفيات كأس العالم 2022.

ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب أستراليا.

ستكون المباراة في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر المقبل.

وستقام المباراة في مدينة سيدني‏ بمقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، وهي أكبر وأقدم مدينة في في البلاد.

أما بالنسبة للقنوات الناقلة فهي SSC التي أطلقت مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

موقف المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

وأبلى المنتخب السعودي بلاءً حسنًا في المباريات التي خاضها ضمن تصفيات كأس العالم 2022م، وذلك على النحو التالي: