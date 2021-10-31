نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تحديد مكان اللقاء.. موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي
ينتظر الملايين من عُشّاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية وخارجها موعد مباراة منتخب السعودية القادم ضد أستراليا في الجولة الخامسة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022م، التي افتتحت في شهر يونيو 2019م، إذ عانت البطولة من بعض التأجيلات بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع بدايات عام 2020م، وما زالت مستمرة حتى الآن، وننشر لكم اليوم توقيت مباراة المنتخب القادمة فور تحديد مكان إقامة مباراة السعودية وأستراليا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
موعد مباراة منتخب السعودية القادمة ضد أستراليا والقنوات الناقلة
وننشر موعد مباراة منتخب السعودية القادم ضد أستراليا والقنوات الناقلة، خدمة للمواطنين والوافدين إلى المملكة الذين يتابعون مباريات هذه البطولة، وذلك على النحو التالي:
- تأتي المباراة بين الفريقين في الجولة الخامسة من الدور الثالث بتصفيات كأس العالم 2022.
- ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب أستراليا.
- ستكون المباراة في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر المقبل.
- وستقام المباراة في مدينة سيدني بمقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، وهي أكبر وأقدم مدينة في في البلاد.
- أما بالنسبة للقنوات الناقلة فهي SSC التي أطلقت مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.
موقف المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022
وأبلى المنتخب السعودي بلاءً حسنًا في المباريات التي خاضها ضمن تصفيات كأس العالم 2022م، وذلك على النحو التالي:
- لم يخسر المنتخب السعودي حتى الآن في الدور الثالث من تصفيات المونديال.
- خاض المنتخب الأخضر 4 مباريات فاز بهم جميعًا.
- يحتل الآن المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.
- ويأمل المنتخب السعودي الوصول إلى النقطة 15 بعد التغلب على أستراليا في المباراة الخامسة من دور الذهاب للمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال.
- أما المنتخب الأسترالي فلم يخسر إلا مباراة واحدة فقط.
- وخاض المنتخب الأسترالي مباراته الأخيرة ضد اليابان وخسر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
- يقع المنتخب الأسترالي الآن في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.
- والمنتخب الأسترالي متأخر بثلاث نقاط عن المنتخب السعودي.
- يتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات في قطر.
- لم يتضح بعد موقف مباراة أستراليا الأخرى ضد مضيفتها الصين في التصفيات خلال شهر نوفمبر 2021م.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تحديد مكان اللقاء.. موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.