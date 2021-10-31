نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في حافز للنساء وشروط التسجيل وطريقة تحديث حافز في المقال التالي

خطوات التسجيل في حافز للنساء قد اتاحتة الوزارة للمواطنات فى السعودية وفقا للشرواط يجب توافرها فى المتقدمة للحصول على اعانة حافز التى تساعد فى البحث عن عمل وفقا لتدريب تنظمة الوزارة، ولا يقتصر البرنامج على الإعانة المادية فقط، بل يتضمن العديد من العناصر التدريبية والتأهيلية الفعالة لتدريب ألأشخاص وإكسابهم مهارات وخبرات العمل التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي لتوسيع مشاركة المراه السعودية فى العمل، ويتم تقديم اعانة مالية بمبالغ شهرية تصل إلى ألفي ريال سعودي للاول 4 شهور ثم 1250 ريال للأربعة أشهر الثانية و 1000 ريال للأشهر الأربعة الماضية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يجب معرفة شروط برنامج حافز وطريقة التسجيل ومعرف خطوات تحديث حافز للحصول على الدعم. خطوات التسجيل في حافز للنساء الدخول إلى برنامج طاقات الرسمى. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بطاقات. ثم النقر على خانة (الباحث عن العمل). يتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة به من رقم بطاقة الهوية الوطنية واسم المستخدم وورقم الهاتف وكلمة السر. تأكيد بريدك الإلكتروني. شروط التسجيل في حافز للنساء أن لا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وثلاثين سنة ولا يقل عن عشرين سنة للحافز على البحث عن عمل. يجب أن يكون المتقدمة قد أقامت في المملكة لمدة سنة على الأقل. يجب أن تكون قادرة على العمل، جادة في البحث عن وظيفة مناسبة. لا يتم قبول من تتقدم من الموظفات سواء كانت تعمل بأحد الشركات والمؤسسات خاصةً كانت أو عامة. أن تكون المتقدمة للاشتراك في برنامج حافز سعودية الجنسية. يشترط أن تكون حاصلة على مؤهل دراسي عالي. ألا يكون لدى المتقدمة دخل دائم وثابت ولا مقيما في دار رعاية اجتماعية. يدرس طلب مقدم الطلب بعد استكمال البيانات المطلوبة على موقع حافز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر طلب لاستكماله المتقدم. طريقة تحديث حافز يتم الدخول إلى منصة بوابة طاقات. الدخول إلى الحساب الشخصي في برنامج حافز بعد تسجيل كل من اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم النقر على المعلومات والبيانات المرغوب في تحديثها. وأخيراً يتم الضعط على أيقونة (تأكيد الحفظ). الوسوم عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في حافز للنساء وشروط التسجيل وطريقة تحديث حافز - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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