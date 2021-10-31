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عمر شويل - جدة تتوفر طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق الجوال للاستفادة من جميع المزايا والخدمات المتاحة من خدمة الهاتف المصرفي، وذلك لأن بنك الراجحي من ضمن البنوك الإسلامية المهمة في المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج، حيث قام بتوفير خدمة الهاتف المصرفي لتسهيل الإجراءات المالية والتعاملات المصرفية للمواطنين دون الحاجة لزيارة إحدى فروع البنك، لذلك سوف نتعرف على المميزات وطريقة تسجيلك به.

التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق الجوال

يعد بنك الراجحي واحد من أكثر البنوك الإسلامية التي لديها الكثير من العملاء وذلك بسبب شهرة البنك وخبرته في التعاملات المالية وما يقدمه من مزايا خاصة وعروض لعملائه من أعمال بنكية وقروش مالية.

كما أنه من أكثر البنوك التي تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية في المملكة ودول الخليج في هذه الأمور، بالإضافة إلى أنه يقوم بتقديم الكثير من المساعدات المالية والقروض لمختلف الطبقات المجتمعية.

لهذا تسهيل التعاملات المالية على عملائه وتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بكل سهولة كانت هدف البنك الأساسي، ومن هذا المنطلق قام بنك الراجحي بإنشاء هاتف مصرفي خاص به وتطبيق للهاتف أيضًا.

بعد المزايا التي عرضنها حول البنك المرصفي الراجحي، سوف نعرض الآن الكثير من المزايا الأخرى حول التسجيل في خدمة هاتف الراجحي المجاني عن طريق الجوال.

يوقدم مصرف الراجحي خدمة الاكتتاب بدون رسوم لجميع العملاء تعرف على التفاصيل.

مميزات التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق الجوال

الآن سوف نعرض المزايا التي يحصل عليها العميل من التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق الجوال:

تسهيل التعاملات البنكية.

تنفيذ الإجراءات المالية في أسرع وقت.

سهولة استخدام التطبيق عبر الهاتف.

الخدمات المصرفية تكن متاحة في أي وقت وبأي مكان.

يتيح للعميل بمعرفة والتطلع على حسابه المصرفي.

يمكن تغيير عملة عبر الهاتف.

إمكانية تسديد الفواتير.

الشراء عبر الأنترنت وسداد الفواتير الحكومية.

خدمة تحويل الأموال لنفس البنك أو إلى بنك أخر.

يمكن الحصول على جميع أنواع بطاقات صراف الراجحي مسبوقات الدفع بكل سهولة.

حسابك المصرفي يصبح بين يدك في أي وقت وأي مكان تتحكم فيه كما تشاء.

جميع الخدمات المصرفية متاحة لك طوال اليوم دون الحاجة بالإلتزام بمواعيد عمل البنك الرسمية أو خلال الإجازات.

يمكن تنفيذ الإجاراءات إن كنت خارج المملكة.

لكي تتمتع بهذه الخدمات الكثيرة ما عليك إلا اتبع خطوات طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي مصرف الراجحي.

يوفر البنك الأهلي السعودي أيضًا خدمة الهاتف المصرفي لعملائه يمكنك مقارنة الخدمتين.

طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق الجوال

بعد أن تعرفت على المزايا التي يقدمها الهاتف المصرفي الراجحي والآن تريد التسجيل فيه عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالإتصال على رقم البنك 00966920003344.

قم باتباع التعليمات، واختر رقم “0”.

بعد سماع الخدمات الأخرى انقر على رقم “3” لكي تتمكن من التسجيل في الهاتف المصرفي.

ثم اختر رقم “1”.

يجب إدخال رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بحسابك.

ثم أدخل أخر 7 أرقام من رمز حسابك.

الآن يتوجب عليك إدخال الرقم السري الخاص بك بالتسلسل الصحيح وألا يكون متشابه.

تذكر أن كلمة المرور لا تبدأ برقم “0” أو “1” ولا تتشابه مع تواريخ هجرية أو ميلادي أو مع كلمة مرور أخرى.

كلمة المرور لا يمكن أن تتشابه مع الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي.

بهذا تكن قد قمت بالتسجيل في هاتف بنك الراجحي عبر الجوال.

نسيت الرقم السري للهاتف المصرفي الراجحي

في حالة فقدان الرقم السري للهاتف المصرفي قد يواجه العميل الكثير من العقبات في التحكم في حسابه المصرفي في البنك الراجحي، حيث يقوم البنك بإيقاف عمليات السحب والإيداع من الحساب.

لذا أتاح البنك خيارين لاسترجاع الرقم السري وهما:

تعطيل خدمة الهاتف المصرفي.

تغيير الرقم السري.

ولكي تتمكن من استخدام أي من الطريقيتين ما عليك إلا اتباع ما يلي:

يمكنك الذهاب لأحد فروع البنك وتنفيذ واحد من الخيارات المتاحة لاسترجاع الرقم.

أو من خلال التواصل مع ممثلي خدمة عملاء البنك ومتابعة الخطوات.

– من خلال رقم الجوال الخاص بعميل البنك الحالي وهو “8001248880”.

– وإذا كنت عميل جديد في مصرف الراجحي، فهذا رقم الجوال الخاص بالتواصل “8001241222”.

أكمل الخطوات مع ممثلي خدمة عملاء مصرف الراجحي، وسيتم إسترجاع الرقم السري في أقرب وقت.

رقم بنك الراجحي الموحد المجاني

بعد أن تعرفنا على طريقة التسجيل في هاتف الراجحي المصرفي عن طريق الجوال، البنك أيضاً يقدم خدمة الرقم الموحد للتواصل مع ممثلي خدمة عملاء البنك من أجل الاستفسار عن شئ أو في حالة وجود مشكلة ما.

لذا يمكنك التواصل مع خدمة عملاء الراجحي في الهاتف المصرفي عن طريق رقم الجوال “966920003344” من خلال هاتفك المحمول أو عن طريق الخط الأرضي.

وبذها نكون قد تعرف العميل على طريقة تسجيل رقم الجوال في الراجحي عبر الجوال المسجل في حسابك للقيام بالعمليات البنكية على الهاتف الجوال.