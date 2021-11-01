بأقل راتب قسط 300 ألف بدون كفيل علي أقساط مجدولة تتناسب مع دخلك الشهري

بأقل راتب قسط 300 ألف بدون كفيل ، تمويل شخصي نقدى وفورى ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، من أهم الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على السيولة النقدية بصورة سريعة وفورية ، وقد وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي أهم الشروط والضوابط التي حددتها شركة اليسر للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل لجميع العملاء.

بأقل راتب قسط 300 ألف بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية ، التي صممت لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما تقدم الشركة تلك المنتجات التمويلية بمبالغ مالية كبيرة ، وتوفر شركة اليسر للإجارة والتمويل العديد من المزايا والتسهيلات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

برنامج التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. التمويل الشخصي لا يتطلب تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يمكن للعميل الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي مبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. يتميز تمويل شركة اليسر بهامش ربح تنافسي. مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل. المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً داخل المملكة ، يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بشروط سهلة وميسرة. أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين المتقاعدين الفرصة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب الحصول على التمويل الشخصي للعملاء بالمملكة.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل