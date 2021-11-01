تمويل العمل الحر يصل لـ150 ألف ريال لفترة سداد 60 شهرًا من بنك التنمية الإجتماعية الشروط وطريقة التقديم

بعض الشباب والخريجين بالمملكة تفكر في العمل الحر وقد يلجأ البعض للبنوك لكي تمول مشاريعهم وطلب تمويل سريع لخوض تجربة العمل الحر وحتى ينجح المشروع لابد من مساندة البنوك لهؤلاء الشباب، ومن البنوك التي تساهم بشكل كبير وتعطى التمويلات اللازمة لأي طلب للعمل الحر بنك التنمية الإجتماعية، حيث يُشترط للحصول على تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية المسار النقدي “منتج نفاذ” والذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي، وقد يصل في بعض الأحيان 150 ألف ريال وفي إطار تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، من خلال منح الراغبين في خوض العمل الحر ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمل ملائمة ومستقرة ومنتجة، ويأتي هذا التمويل على مسارين، اما مسار التمويل ويصل إلى 60 ألف ريال، وتمويل مسار تمويل المركبات ويصل إلى 150 ألف ريال، لمساعدة مزاولي الأعمال الحرة في بناء وتوسعة دخلهم، ومن خلال موقع ثقفني نوضح لكم الشروط وكيفية وطريقة الطلب، حيث يعتبر تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية أحد المنتجات التي يقدمها البنك والتي تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية لبنك التنمية الإجتماعية، وتلك التمويلات من البنك والذي يستهدف المواطنين القادرين على العمل، ولم يتسنى لهم الحصول على فرصة وظيفية، أو يرغبون في زيادة دخلهم الشهري من خلال تمكينهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، ومن خلال التمويل يتم مزاولة العمل الحر.

شروط طلب التمويل النقدي:

لطلب تمويل نقدي للعمل الحر يجب توفر الشروط التالية:

التمويل متاح للمواطنين والمواطنات. الفئة المستهدفة بتمويل العمل الحر، الموظفين براتب 20 ألف ريال وأقل، والباحثين عن عمل، والغير مستفيدين عبر قنوات التمويل التقليدية. أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. ألا يكون المتقدم مدينًا لبنك التنمية الإجتماعية. تقديم كفيل. فترة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

الاوراق والمستندات والوثائق المطلوبة:

الهوية الوطنية سارية. العنوان الوطني. رقم الحساب المصرفي (الآيبان) للمتقدم. رقم هاتف مسجل في منصة ابشر. شهادة العمل الحر( لتمويل الخدمات التخصصية).

طريقة التقديم على تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية ” التمويل النقدي”:

يمكن للراغبين في الحصول على التمويل النقدي من بنك التنمية الإجتماعية تقديم طلب إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية – تمويل العمل الحر الضغط على التمويل النقدي. الضغط على خيار التقديم الإلكتروني. الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. من القائمة الرئيسة اختيار إضافة طلب جديد، ثم طلب الحصول على تمويل جديد. اختيار من قائمة البرامج خيار منتجات العمل الحر. ثم الضغط على أيقونة “الخدمات التخصصية” الإقرار بقراءة جميع التعهدات واختيار الفرع المناسب للعميل. سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل الطلب، وفي هذه الصفحة يتم: إدخال بيانات وثيقة العمل الحر وإضافة المرفقات. إدخال بيانات العميل المتوفرة في يقين التي سيتم جلبها تلقائيًا في حال كان العميل موظفًا. إدخال بيانات المهنة. تعبئة بيانات الكفيل في حال وجود كفيل. اختيار الشريحة المناسبة للعميل والتقديم على التمويل المطلوب. رفع المستندات المطلوبة وثم الضغط على حفظ. بعد اكتمال المستندات، الضغط على اعتماد الملفات. وبذلك يكون التقديم اكتمل، ويظهر للعميل رقم الطلب وفترة المعالجة المتوقعة.

تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية – تمويل السيارات:

طريقة التقديم على تمويل السيارات فيتم باتباع الخطوات التالية: