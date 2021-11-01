كيف اسجل في تمكين الضمان الاجتماعي 1443 والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة كيف اسجل في تمكين الضمان الاجتماعي خدمة تمكين الضمان الاجتماعي هي من أهم الخِدْمَات التي يقدمها الضمان ويوجد العديد من المواطنين الذين يستفيدون من هذه الخدمة في البحث عن كيفية التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي للحصول عليه لذلك سوف نقوم من خلال مقالنا هذا بالتعرف على كيفية التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي.

كيف اسجل في تمكين الضمان الاجتماعي

تم وضع بعض الخطوات السهلة لكي يستطيع المواطن من التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي التي تعمل على تقديم الوظائف المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى منصة تمكين الضمان الاجتماعي إلكترونياً.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بواسطة تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة كلمة إنشاء حساب.

ثم بعد ذلك يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة في الخانات المحددة لذلك.

بعدها يقوم المستخدم بالتأكيد من صحة البيانات التي تم تدوينها.

يقوم المستخدم بعد ذلك بإرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

النقر بعد ذلك على أيقونة التسجيل.

وبعد القيام بجميع الخطوات السابقة بطريقة صحيحة يكون قد تم التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي.

لا بد من أن يتم العمل على تحديث البيانات الخاصة ب المسجلين من وقت لآخر وذلك يكون عن طريق تبويب تحديث البيانات.

دائماً يتم التواصل بواسطة مؤسسة الضمان الاجتماعي باستمرار مع المسجلين في منصة تمكين.

شروط منصة تمكين الضمان الاجتماعي

يجب على المواطن الذي يرغب التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي أن تتوافر فيه الشروط والأحكام الذي تم وضعها وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد أن يكون المواطن الذي يرغب في التسجيل في منصة تمكين حاصلاً على الجنسية السُّعُودية.

يشترط أن يكون المواطن مسجل في الضمان الاجتماعي.

يشترط عدم حصوله على عمل في إحدى القطاعين العام والخاص.

لا بد من أن يكون المواطن المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يشترط أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السُّعُودية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي

لقد تم تحديد بعض الأوراق والمستندات التي يجب على المواطن الذي يرغب التسجيل تمكين الضمان الاجتماعي إحضارها وهذه الأوراق والمستندات تكون كالآتي:

لا بد من إحضار صورة من الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمتقدم.

يقوم المواطن بإحضار صورة من المؤهل الدراسي التي قد حصل عليه.

إحضار الشهادات التي تخص الدورات العلمية عليها إن وجد.

إذا كان المواطن قد حصل على شهادة خبرة فعلية تقديمها.

على المواطن القيام بتعبئة الاستمارة التي تخص التوظيف في تمكين الضمان الاجتماعي.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بذكر كيف اسجل في تمكين الضمان الاجتماعي كما تعرفنا على شروط التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي وقمنا أيضاً بذكر الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها من قبل المواطن المتقدم.