كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين السريع هو سؤل يتبادر إلى ذهن أي مواطن أو مقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية يرغب في الانتقال بشكل يسير وسريع بين أي من المدن التي تربط بينها خطوط قطار الحرمين السريع وخصوصًا مكة المكرمة والمدينة المنورة في مواسم الحج والعمرة وأيضًا بين جُدَّة ومدينة الملك عبد الله وغيرهم، وفيما يلي من خلال موقع ثقفني سيتم توضيح كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين عبر الإنترنت بالتفصيل.

مشروع قطار الحرمين السريع

لقد تم تدشين لمشروع الخاص بـِ قطار الحرمين السريع والذي يُساعد على انتقال الأفراد بين أربعة خطوط أساسية ذهاب وعودة وهي كل من (مكة المكرمة، جُدَّة، المدينة المنورة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومطار الملك عبد العزيز الدولي) عبر هذا القطار خلال مدّة زمنية قصيرة جدًا عند المقارنة مع استخدام السيارات، إلى جانب أن أسعار تذاكر القطار تكون في متناول الجميع حيث تراوح بين 40 و 50 ريال خصوصًا في التذاكر لـِ الدرجة الاقتصادية مع توفير بعض التذكر أيضًا لدرجة رجال الأعمال.

وتصل سرعة قطار الحرمين إلى نحو 300 كيلو متر في الساعة ويحتوي كل قطار على 417 مَقْعَد للمسافرين تضم الدرجتين الاقتصادية ورجال الأعمال، إلى جانب وجود كافتيريا خاصة في كل قطار وتحديدًا في العربة الخامسة منه ، ويُفضل الفئة الأكبر من المسافرين استقال هذا القطار نظرًا إلى أنه يُوفر قدرًا كبيرًا من الراحة والأمان وأيَضًا السرعة الكبيرة في الانتقال لجميع المسافرين.

كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين السريع اون لاين

يُمكن لأي من الأفراد المواطنين أو المقيمين على أراضي المملكة العربية السُّعُودية حجز تذاكر قطار الحرمين أون لاين عبر البوابة الرسمية موقع مشروع قطار الحرمين السمي وذك عبر اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص بـ بوابة قطار الحرمين السريع.

من خلال الصفحة الرئيسية؛ يتم الذَّهاب إلى أسفل الصفحة حيث الجزء الخاص بـِ حجز تَذْكِرَة.

تحديد نوع التذكرة سواء (ذهاب فقط) أو (ذهاب وعودة).

تحديد مكان الانتقال في خانة (من).

وتحديد جهة الانتقال أيضًا في خانة (إلى).

تحديد تاريخ السفر (باليوم والشهر والسنة).

تحديد عدد المسافرين سواء من البالغين أو الأطفال.

ثم النقر في النهاية على زر (البحث).