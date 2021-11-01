“تخفيضات وخصومات” عروض اكسترا فى السعودية لجميع الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية

ننقل من خلال السطور القادمة من هذا المقال عروض اكسترا فى السعودية لجميع الهواتف الذكية، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ في معدل البحث على محرك جوجل العالمي وباقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى اليوم الأحد الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري 2021، لرغبة جميع المواطنين داخل المملكة بالتعرف على الخصومات الجبارة التي شملت العديد من المنتجات سواء الهواتف الذكية أو شاشات التلفزيون أو الأجهزة الكهربائية، وأثاث المنازل، وشنط السفروغيرهم، وقد يختلف السعر على حسب المنتج في الخصومات تبدأ من 20% حتى 50%، وحرصنا على توفير كل جديد قررنا ان نقدم لكم متابعينا عروض اكسترا في الفقرات التالية.

عروض اكسترا فى السعودية لجميع الهواتف الذكية

ويتمكن جميع متابعى موقع ثقفني بالتعرف على كافة عروض اكسترا في السعودية لجميع الهواتف الذكية، التي تعد من أكثر الأجهزة المباعة، حيث يهتم المواطنين بتجديد الهواتف حتى يكون أكثر ملائمة للوقت الحالي، لهذا فور إعلان اكسترا عن تخفيضات على الهواتف، نجد اهتمام الجنيه بالتعرف على الأسعار بعد العرض، وهذا ما سوف ننقله لكم، حيث جاء العرض كالتالي:

أولاً هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس، 5جي: يتميز بمساحة 128 جيجا، لون أزرق، بسعر 4599 ريال سعودي.

ثانياً: هاتف ابل ايفون 13، 5 جي: يتميز بمساحة 128 جيجا، لونه أزرق بسعر 3799 ريال سعودي.

ثالثاً: هاتف سامسونج جلاكسي إية 12 4جي : يتميز بمساحة 64 جيجا، ولونه ازرق بسعر 599 ريال سعودي.

رابعاً: هاتف سامسونج جلاكسي إية 21، 4 جي: يتميز بمساحة 128 جيجا، لونه أسود بسعر 799 ريال سعودي.

ثالثا عرض الجوال سامسونج جلاكسي إية 22، 5جي، يتميز بوجود مساحة 128 جيجا، لونه أسود بسعر 1099 ريال سعودي.

عروض اكسترا في السعودية على الأجهزة الكهربائية

وكما عودنا اكسترا سنوياً بتوفير العديد من العروض والخصومات بهدف تقديم مساعدة لعملائه بالحصول على جميع ما يحتاجونه بأقل الأسعار، ونوافيكم الآن عملاء اكسترا أسعار الأجهزة الكهربائية بعد الخصم، وقد جاءت الأسعار على النحو الآتى: