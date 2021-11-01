قرض آهل للسعوديين بدون كفيل وبلا فوائد نقدية بالتقسيط الميسر

قرض آهل من أهم القروض التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ويحتاج فقط لا غير توفير بعض الشروط والأحكام المطلوبة للموافقة على طلب تمويل منتج آهل في المملكة ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت يبدأ من 2000 ريال سعودي مع توفير إيضاً موافقة الكفيل الغارم من جميع الفئات المتقدمة لطلب التمويل ماعدا المتقدمين لطلب تمويل منتج آهل في المملكة ويعملون في القطاع العام الحكومي بالمملكة ولكن يمتلك منتج آهل العديد من المزايا التمويلية التي يقدمها قرض آهل الميسر بدون فوائد نقدية إضافية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة والذي يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة العربية السعودية عام 1443 هجرياً.

الشروط الأساسية الهامة للحصول على منتج قرض آهل

منتج قرض آهل الميسر للسعوديين يحتاج إلى توفير العديد من الشروط والأحكام اللازمة والمعلن عنها لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة وذلك من أجل الموافقة على طلب التمويل لذلك لابد من توفيرها بالكامل وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة لدى برنامج تمويل آهل كما يلي بكافة التفاصيل:

يتطلب قرض منتج آهل في المملكة العربية السعودية توفير دخل ثابت شهري من 2 ألف ريال سعودي في المملكة.

قرض آهل الميسر للسعوديين بدون كفيل غارم سعودي الجنسية في حالة إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي فقط لا غير لذلك مطلوب من جميع العملاء السعوديين توفير موافقة الكفيل.

التمويل يحتاج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن واحد وعشرون عام وقد يصل إلى ستون عام كحد أقصى للتقديم.

الحصول على تمويل سابق من البنك وعدم وجود أي أقساط شهرية مستحقة عليه في المملكة.

كافة مميزات الحصول على قرض آهل الميسر

قرض آهل التابع إلى بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة والذي يعرف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في الوقت الحالي حيث يمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر وهناك العديد من المزايا التمويلية المتعددة التي سوف نوضحها بالتفصيل كما يلي: