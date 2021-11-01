إيداع في 24 ساعة 100000 ريال بلا كفيل وبالتقسيط على 60 شهر

إيداع سريع وفوري لمبلغ التمويل لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة التيسير قروض تمويلية ميسرة وأيضاً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويستطيع العميل المتقدم الحصول على قرض تمويلي ربما يصل إلى 100000ريال وكذلك لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الحصول على هذا التمويل الفوري.

إيداع في 24 ساعة 100000 ريال لدى شركة التيسير للتمويل

تقدم شركة التيسير للتمويل العديد من العروض والمنتجات التمويلية الميسرة والمرنة من أجل مساعدة العملاء فتوفر شركة التيسير الآن تمويل شخصي سريع كذلك بإيداع فوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة ويستطيع المتقدم الحصول على تلك التمويل من خلال الخطوات البسيطة التالية

الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

ثم بعد الإطلاع على التمويل الشخصي السريع.

يتم الضغط على طلب التمويل.

وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.

شروط تمويل شركة التيسير السريع

القرض الشخصي بإيداع فوري خلال 24 ساعة لدى شركة التيسير للتمويل يمكن طلب التمويل في حالة توافر الشروط التالية

يشترط أن يكون المتقدم لطلب تمويل سعودي الجنسية.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام وقت طلب التمويل.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة لا تقل عن 6 أشهر من أجل الحصول على التمويل.

لابد أيضاً أن يكون السعودي المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

هناك مجموعة من المستندات حددتها شركة التيسير للتمويل من أجل طلب التمويل السريع وتتمثل تلك المستندات في الآتي

تقديم هوية وطنية غير منتهية الصلاحية.

أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب.

كذلك توفير العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية