نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول 1443.. الإعلان عن الماراثون القادم قريبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول 1443 تم تحديد موعدها بشكل رسمي على أن تكون الاختبارات النهائية 1443 الترم الأول عن بعد على منصة مدرستى ويواصل الطلاب وأولياء الأمور الدخول على رابط منصة مدرستي للاستعداد لأداء اختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول 1443 ومطالعة نماذج الامتحانات فهى المنصة التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية، وأثبتت نجاح ملحوظ في السنة الماضية، لذلك قررت وزارة التعليم أن تكون الاختبارات النهائية 1443 الترم الأول أونلاين من أجل التيسير على الطلاب ومساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية.

اختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول 1443

أكدت وزارة التعليم السعودية، أن أداء اختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول 1443 عن بعد على منصة مدرستى التعليمية، رغم عودة الطلاب إلى المدارس. وأثبتت الامتحانات عن بعد نتيجة فعالة وجديدة في تطوير الطلاب، بجانب ربط أفراد المنظومة التعليمية ببعضهم البعض، المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء، على أن يتم إجراء اختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول 1443 من خلال وقت محدد للاختبار على أن يتم البدء بالاختبارات الشفهية.

موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الأول

حددت وزارة التعليم السعودية موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الأول. ووفق التقويم الدراسي في السعودية على أن تكون اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم 9 ربيع الثاني 1433 الاختبارات الشفهية، بينما تبدأ الاختبارات التحريرية للمواد المتبقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ 16 من الشهر نفسه.

التسجيل على منصة مدرستي

جاءت طريقة التسجيل على منصة مدرستى قبل اختبارات المتوسط والثانوية الفصل الدراسي الأولى 1443 على تطبيق توكلنا من خلال الآتي:

فتح تطبيق توكلنا.

الدخول على تبويب حسابي.

إضافة بيانات منصة مدرستي التعليمية.

أضف اسم المستخدم وكلمة المرور

مع وصول كلمة المرور سيتم تفعيل الحساب على برنامج تيمز المرتبط بحصص منصة مدرستي.

الدخول على موقع مدرستي

النقر على تسجيل الدخول (حساب مايكروسوفت اوفيس).

إضافة البيانات الى تم استخراجها من توكلنا بدقة

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق باختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول 1443.. وتفاصيل الإعلان بشكل رسمي عن الماراثون القادم قريبا، قبل انتهاء الفصل الدراسي.