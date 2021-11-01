نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي قروض من الشركة الوطنية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم مقالاً جديداً عن كيفية الحصول علي قروض من الشركة الوطنية للتمويل حيث أنها تتيح فرص تمويلية ممتازة دون الحاج لضامن أو تحويل رواتب ، وتتميز القروض المقدمة بفترات السداد الميسرة ، وتوفر منتجات تمويلية مثل قروض شراء السيارات وقروض شراء العقارات ومن خلال مقالنا الحالي نستعرض لكم طريقة الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل والشروط اللازم توافرها لذلك والقروض العقارية تقدم من خلال بنك سامبا أيضاً كما تقوم شركة الراجحي المالية بتقديم العديد من قروض الراجحي العقارية عبر موقعها الإلكتروني.

كيفية الحصول علي قروض من الشركة الوطنية للتمويل

كما هو الحال في الحصول علي القرض الشخصي من خلال منصة سلفة ، نتعرف أيضا علي طريقة الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل من خلال الخطوات التالية :

الدخول علي الرابط الخاصة بالوطنية للتمويل عبر الإنترنت.

اختيار أيقونة تقدم بطلبك الآن.

مليء بيانات النموذج الخاص بطلبات الأفراد أو الشركات حسب حاجتك.

اسم مقدم الطلب ، لقب العائلة ، رقم الهوية الوطنية ، الهاتف الجوال ، الدخل الشهري لا يقل عن 4500 ريال ، البريد الإلكتروني.

قم باختيار السلعة المطلوبة : سيارة أو تورق أو مرابحة سيارة.

قم باختيار الفرع الأقرب لك ما بين : الرياض ، جدة ، الدمام ، القصيم ، خميس مشيط.

تقوم بعد ذلك بتحديد قيمة الالتزامات الشهرية النقدية.

ثم تقوم بعد ذلك بإدخال قيمة الدفعة المقدمة.

بعدها تقوم بعد ذلك بتحديد سعر السيارة أو السلعة.

بعد ذلك تقوم بعد ذلك باختيار موديل السيارة أيضاً أو السلعة.

أخيراً تقوم بالضغط علي تقديم الطلب.

كما تتيح الوطنية للتمويل التسجيل للحصول علي القروض من خلال التواصل علي الرقم الثابت 920011811 أو زيارة احد الفروع الموضحة بالخطوات السابقة وعناوينها علي الموقع الإلكتروني ، ويمكنكم التعرف علي القروض العقارية من البنك السعودي الفرنسي.

مميزات القروض التمويلية المقدمة

تتميز هذه القروض عن العديد من قروض البنوك مثل القروض التي يقدمها بنك التنمية وغيره ، وأهم مميزاته الآتي :

التمويل بصيغة المرابحة الحلال.

الحصول الفوري علي المنتج.

هامش مرابحة تنافسي.

قيم مالية كبيرة للقروض المقدمة.

لا حاجة لتحويل راتبك للشركة.

لا حاجة لوجود ضامن.

السداد يخضع للتقسيط حتي خمس سنوات.

فترة الموافقة حتي ثماني وأربعون ساعة.

إيداع نقدي للمبالغ المطلوبة في حساب العميل.

مصوغات الحصول علي قرض الأفراد

الاسم الأول للعميل.

لقب العائلة للعميل.

رقم الإقامة الوطنية للعميل.

تليفون الجوال المسجل للعميل.

الدخل الشهري للعميل بحد أدني 4500 .

البريد الإلكتروني للعميل.

نوع السلعة ( القرض ) تورق أو أيجاره سيارة أو مرابحة سيارة.

المدينة أو الفرع التابع له العميل.

الالتزامات الشهرية لدي العميل.

قيمة الدفعة الأولي المقدمة للحصول علي القرض.

سعر المنتج ( إن كان سيارة وسنة صنعها ).

التواصل مع الشركة الوطنية للتمويل

يستطيع المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية التعامل مع الشركة الوطنية من خلال التواصل مع خدمه العملاء عبر البريد الإلكتروني :

[email protected] ، أوعبر الهاتف الموحد 920011811 ، أو زياره أي فرع من فروع الشركة الوطنية كما يمكن تقديم شكوي أو استفسار عبر الموقع الإلكتروني بملي نموذج بالبيانات التالية :

تصنيف ونوع الشكوي.

الاسم ورقم البطاقة الوطنية لصاحب الشكوي.

الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني لصاحب الشكوي.

رموز العقد المبرم بين صحاب الشكوي مع الشركة.

وأخيراً كتابة محتوي الشكوي في الخانة الكبري جهة اليمين وإرفاق أي مستندات تخص الموضوع والضغط علي إرسال.

منتجات تمويل الأفراد من الشركة الوطنية للتمويل

تتيح الشركة الوطنية للتمويل لعملائها من الأفراد بعض المنتجات التمويلية المميزة ، والتي نستعرض لكم بيان بها بالنقاط التالية :

1. منتج التمويل الشخصي للأفراد أو ما يعرف بمنتج التورق.

2. منتج التأجير التمويلي للسيارات.

3. القرض التمويلي للحصول علي مرابحة سيارات.

4. منتج تمويل مرابحة العقارات التجارية.

5. منتج قرض تمويل برنامج كفالة.

6. منتج التمويل بضمان مؤسسة النقد العربي السعودي.

شروط الاستفادة من قرض تمويل الشركة الوطنية بدون كفيل

حددت الشركة الوطنية للتمويل بعض الاشتراطات الخاصة بالحصول علي قرض تمويل بدون كفيل ضامن نتعرف عليها كالآتي :

يشترط أن لا يقل سن مقدم طلب قرض عن 21 عام وقت تقديم الطلبات.

أن لا يقل راتب مقدمي طلبات الحصول علي القروض عن 4 آلاف ريال شهرياً.

أيضاً أن يكون مقدم طلب الحصول علي قرض قد أمضي مدة 6 أشهر خدمة مثبته لدي صاحب العمل التابع له.

كما يمكنكم التعرف علي شروط ومميزات تمويل منتج آهل بدون كفيل من بنك التنمية عبر موقعنا.

اعتراض تسوية الهلاك الكلي للسيارات

توفر الشركة الوطنية للتمويل إمكانية تقديم اعتراض علي قيمة تسوية خاصة بقرض سيارة ممولة منها وقد حدث لها إهلاك كلي وذلك من خلال الخطوات التالية :

أولاً من خلال صفحة الاعتراضات والشكاوى علي موقع الشركة الوطنية للتمويل.

نقوم باختيار تصنيف الشكوي : الإيجار التمويلي للمركبات عقد التمويل.

ثم نحدد نوع الشكوي : اعتراض علي تسوية الهلاك الكلي.

بعدها نقوم بمليء البيانات التالية :

الاسم – بيان الهوية – الهاتف الجوال.

البريد الإلكتروني – رمز العقد.

بعد ذلك نكتب محتوي الشكوي أو الاعتراض ونرفق المستندات المعززة للطلب.

وأخيراً نضغط إرسال لإتمام العملية.

ويمكن التقدم بطلب الاعتراض علي التمويل عبر رابط صفحة الشكاوى والاقتراحات علي موقع الشركة الوطنية للتمويل ، وستحصل علي الرد خلال يومين من التقديم.

آلية عمل الشكاوى علي التمويل

يمكن لعملاء الشركة الوطنية للتمويل إرسال الشكاوى والاعتراضات فيما يخص التمويل من خلال احدي الخيارات التالية :

أولاً زيارة أحد فروع الشركة الوطنية للتمويل وتعبئة النموذج المحدد لشكاوى التمويل وتقديمه للموظف ، وسيتم الرد علي الشكوي في خلال خمسة أيام عمل.

ثانياً التواصل علي الهاتف المجاني لعملاء التمويل : 8001244342 ويتم أفادتكم بهاتف الشكوي ، علي أن يكون الرد في خلال خمسة أيام عمل من تاريخه.

ثالثاً تسجيل شكوى من خلال الموقع الإلكتروني بخصوص التمويل : www.tamweel.com.sa علي أن يتم تسجيل الشكوى بالنظام ويكون الرد في خلال خمسة أيام عمل.

رابعاً التواصل من خلال البريد الإلكتروني لعملاء التمويل : [email protected] ويمكن تسجيل الشكوي بالنظام مباشرة علي أن يتم الرد خلال خمسة أيام عمل.

وفي حال عدم رضا العميل ، يقوم العميل بالتواصل مع البنك المركزي السعودي لتقديم شكوي بخصوص التمويل من خلال خدمات ” سما تهتم ” علي الموقع الإلكتروني والأبلاغ عن اسم الشركة والمخالفة.

الاتصال بالشركة الوطنية للتمويل

يستطيع الباحث عن الحصول على تمويل أو الحصول علي قرض من الشركة الوطني للتمويل الاتصال بالشركة الوطنية للتمويل عن طريق البيانات التالية :