تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني في المملكة

تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي الذي اعلن عن برنامج سكنى لسيدات المطلقات وتعيل وكذلك الأرامل في حقهم في التسجيل في الإسكان للحصول على مسكن مناسب لظروف المعيشة، وقد تم الإعلان على حساب تويتر الخاص برنامج سكنى بعد سؤال مطلقة ولديها أطفال للحصول على السكن غير أنها من مستفيدات من الضمان الاجتماعي، ويعد برنامج سكنى مهم للكثير من المواطنين في المملكة للقدرة على تملك سكن وفقا للشروط يضعها ويقدم العديد من الحلول السكنية المتنوعة والتي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من اختيار نوع السكن المناسب لهم لتلبية احتياجاتهم من خلال خطوات سهلة وبسيطة مثل برنامج سكني يطلق مخططات جديدة في العلا و عفيف وخطوات تفعيل الحجز الإلكتروني غيرة من وحدات الإسكان من خلال الإسكان التنموي، إن أكثر ما يميز تلك الوحدات السكنية التي يقدمها مشروع الإسكان التنموي هو سعرها المنخفض المناسبة لمحدودي الدخل من المواطنين، ويحرص البرنامج ان يمتلك 60% من إجمالي المواطنين لتلك الوحدات السكنية في عام وأن تصبح نسبة المواطنين الذين يمتلكون وحدات سكنية من مشروع الإسكان التنموي 70% بتوفير عددا كبيرا من الوحدات السكنية للأسر المستحقة.

تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني

أن يكون التسجيل بالبرنامج من خلال منصة سكني الإلكترونية. يتم مراجعة الطلبات المقدمة من الجهات المسؤولة. يجب التأكد من أن الطلبات المقدمة لمستحق مسجل ضمن قوائم الضمان الاجتماعي. بعد التأكد يتم بصورة تلقائية تحويل الطلب للإسكان التنموي. ويتم من خلال الجهات المعنية التواصل مع مقدم أو مقدمة الطلب لحجز المنتج المناسب.

خطوات التسجيل في منصة سكني