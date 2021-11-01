قرض وطني الراجحي للمتقاعدين تمويل يبدأ بـ 8000 ريال حتى 2 مليون ريال سعودي

يعد قرض وطني الراجحي من التمويلات السهلة والتي تيسر الحياة على الكثير من الأشخاص خاصة المتقاعدين واللذين قد أوشكوا على التقاعد حيث يقوم البنك بإعطائهم قرض وطني المرن الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص بعد التقاعد على تيسير أمور حياتهم المالية وعمل المشروعات الخاصة بهم بعد التقاعد، لذلك فإن منتج وطني من بنك الراجحي من المنتجات الناجحة والمضمونة فضلاً عن أنه لا يوجد فوائد على قيمة القرض الذي يقوم الشخص باقتراضه فضلاً عن العديد من مميزات تمويل وطني حيث يتم تحويل المبلغ المقرتض على الفور إلى العميل وخلال 30 دقيقة فقط أي نصف ساعة سوف يحصل المقرض من بنك الراجحي على تمويل وطني الشخصي بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر الرسمي للمصرف من أجل الحصول على القرض فضلأ عن أنه يوجد فترات سماح للعملاء والعديد من المزايا الأخرى وسوف نوضح لحضراتكم في السطور القادمة الأوراق اللازمة والشروط الخاصة بتمويل وطني من بنك الراجحي.

قرض وطني الراجحي

يعد من القروض الشخصية المميزة فمن لا يحلم بان يمتلك منزل أو سيارة أو يقوم بتسديد ديونه وشراء مسلتزمات منزله من أثاث وغيره، يأتي هنا دور الراجحي في توفير قروض تتماشى مع الظروف المالية للعملاء ويأتي لتحقيق طوحاتهم أيًا كانت، كما أنه من القروض البعيدة عن الربا والتابعة لشريعة الدين الإسلامي.

شروط تمويل وطني الشخصي

يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض من الموظفين لا يزيد عن 60 عامًا.

يكون عمر المتقدمين إلى القرض من الأشخاص المتقاعدين لا يزيد عن 70 عامًا.

أن يكون دخل العميل السعودي لا يقل عن 2000 ريال سعودي بالنسبة للموظف.

يكون دخل المتقاعد السعودي الشهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يوفر مصرف الراجحي منتج وطني الشخصي للمقيمين داخل المملكة.

يجب أن لا يقل دخل المقيم عن 5000 ريال سعودي من أجل الحصول على القرض.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل وطني