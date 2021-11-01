نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة معين ديوان المظالم طريقة تقديم طلب الاستئناف في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ فتح رابط التسجيل في منصة معين الرقمية باغ عدد الزائرين نحو 3200000 زائر منذ تاريخ إنشاؤها في عام 1439هجرية, وبدأت تقديم خدمة الاستئناف وهي تعد واحدة من بين الخدمات التي تتيحها تلك المنصة الرقمية, والتي تتركز في عمل وتنظيم القبض الرقمي وتسهيل متطلبات المستفيدين عن بعد وتوفير الوقت, وتقديم الطلبات من خلال منصة معين الرقمية في كل جهات المملكة و تقديم المستندات من خلال المنصة, ومتابعة طلب الاستئناف من خلال خدمة طلباتي حتي الحكم في القضية من خلال المحكمة والتي تصدر الحكم بالتأييد أو الإلغاء.

منصة معين ديوان المظالم

ويتابع ديوان المظالم ومراجعة كاملة من معالي رئيس الديوان الشيخ خالد اليوسف والذي يعمل على تقديم كافة التسهيلات, التي تقدمها منصة معين الرقمية والعمل على الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمستفيدين, حيث يتم تقديم تقارير شهرية للجهات العليا في الديوان عن عدد المستفيدين من المنصة الرقمية وخدمتها للمواطنين، وإليكم في هذا التقرير رابط التسجيل في منصة معين وأهم الخدمات التي توفرها.

الخدمات التي توفرها منصة معين

توفر منصة معين عدة خدمات متميزة يستفيد منها المواطنين وتسهل عليهم الكثير من الأعمال وهي:

توفر المنصة رفع صحائف المستندات والدعوى وتقديم الاعتراض.

وإمكانية متابعة طلب الاستئناف المقدم من خلال المنصة على خانة “طلباتي”.

توفر أيضاً المتابعة المستمرة للطلبات التي تم تقديمها حتي اطلاق الحكم الصادر بالإلغاء أو التأييد.

معرفة الوقت المخصص لعقد الجلسات.

التحقق من صحة الأوراق والوثائق.

يتم التعرف على كل الأحكام القضائية.

القيام بالاستعلام والتأكد من حالات الدعوى.

إمكانية إرسال وتصدير جميع البيانات التي استعلم عنها المستخدم بصياغات مختلفة مثل bdf أوExcel.

خطوات التسجيل في نظام معين

توفر منصة معين الرقمية تقديم الطلبات, لجميع أنحاء المملكة للاستفادة من المنصة الرقمية وذلك من خلال الخطوات الأتية:

زيارة الموقع الرسمي منصة معين ديوان المظالم.

الضغط على تبويب “الخدمات القضائية”

يقوم المستخدم بتسجيل الرقم الخاص بالهوية في الخانات الخاصة بذلك.

يستقبل المستخدم الكود المرسل له عبر رقم الهاتف الخاص به ثم إدخاله.

وسوف تظهر القائمة الخاصة التي تحتوي على كافة الخدمات.

طريقة طلب الاستئناف منصة معين ديوان المظالم

دخول المستخدم إلي منصة ديوان المظالم ثم الذهاب إلي خانة “معين”، ثم الضغط على خانة الخدمات القضائية.

تسجيل جميع البيانات في الأيقونات المخصصة ثم النقر على تسجيل الدخول، والتوجه غلى الخدمات الإلكترونية وتقديم طلب خدمة الاستئناف إلكترونياً.