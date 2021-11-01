كيفية التقديم علي التمويل بدون رد المبلغ للمواطنين المحتاجين والمديونية

كيفية التقديم علي التمويل بدون رد المبلغ، للمواطنين بالمملكة العربية السعودية للمحتاجين والغارمين المقدم من الديوان الملكي، قام الديوان الملكي بتوفير مبالغ مالية لمساعدة المواطنين الذين يمرون بأذمات مالية سيئة والغير قادرين علي تلبي احتياجاتهم، وللمواطنين المرضي الذين يعانون من أمراض مزمنه وغير مقتدرين علي شراء علاجهم، فقد أتاح الديوان الملكي افضل قرض علي شكل تقديم مساعدة مالية للمواطنين وبدون رد المبلغ، كما أتاح الديوان الملكي بتوفير المساعدات المختلفة الأخري كا اعفاء من سداد قروض وسداد الديون للمواطنين الغارمين وهم غير مقتدرين علي سداد الدين وخصتا من بعد ظهور فيروس كرونا المستجد “كوفيد” حيث نسبة كبيرة من المواطنين بالمملكة السعودية إلي خسائر مالية بسبب التدهور الأحوال الاقتصادية التي حدث نتيجة تعطيل الأعمال الكبري والصغري من اجل صحة المواطنين وعدم انتشار الفيروس بين الجميع، لذا قد أتاح الديوان الملكي انه يمكن للمواطنين الذين تأثره أوضاعهم المالية من بعد تدهور الاقتصاد التقديم علي التمويل بدون رد المبلغ، من خلال ارسال معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي.

تمويل بدون رد المبلغ للمواطنين المحتاجين والغارمين

يقدم التمويل من الديوان الملكي علي شكل مساعدة مالية للمواطنين المحتاجين والغارمين، حيث قام الديوان الملكي بتوفير جميع المساعدات وللمواطنين الغير ممتلكين لسكن خاص، بالحصول علي قطعة ارض مجانية من خلال التقديم للديوان الملكي، حيث تقوم الكثير من المصادر الكبيرة المتواجدة داخل المملكة بتوفير جميع المساعدات المختلفة التي يحتاج المواطنين في الحصول عليها، والحصول علي سيارة أو سكن من خلال مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التي تسعي دائما بتوفير جميع المساعدات للمواطنين.

التقديم للطلب علي مساعدة مالية مقدمة من الديوان الملكي

نقوم من خلال الفقرة بتوضيح كيفية التقديم علي طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، أو طريقة لإرسال معروض طلب مساعدة خلال البريد الإلكتروني الخاص بالديوان.