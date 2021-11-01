حجز موعد لزيارة نزيل بالسجون السعودية بمنصة أبشر

حجز موعد لزيارة نزيل بالسجون السعودية، حيث توفر منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية السريعة التي تهم مواطني المملكة العربية السعودية، ومن هذه الخدمات خدمة حجز موعد من أجل الذهاب الي زيارة احد النزلاء المتواجدين بأحد سجون المملكة، حيث تعمل وزارة الداخلية السعودية علي توفير جميع الخدمات المرتبطة بالمواطنين إلكترونياً من أجل التسهيل عليهم وتوفير وقت ومجهود الجميع، وقد أعلنت المديرية العامة للسجون بأنها تسمح لأقارب أي نزيل بسجونها بالقيام بحجز موعد من أجل الزيارة الشخصية وذلك بأي منطقة داخل المملكة العربية السعودية، علي أن يتم حجز موعد زيارة نزيل من خلال توافر بعض الشروط، واليكم طريقة حجز الموعد.

شروط حجز موعد زيارة نزيل بالسجون السعودية

المديرية العامة للسجون قد قامت بتحديد أربعة أيام من كل أسبوع من أجل التقديم علي الزيارات العامة، وتحديد 3 أيام أخري من أجل التقديم علي الزيارة العائلية، علي أن يتم التقديم من خلال الشروط التالية:

يجب أن يتم تحميل تطبيق أبشر لأحدث نسخة علي الجوال.

يشترط علي الشخص المتقدم للزيارة أن يقوم بتقديم طلب حجز الموعد الخاص بالزيارة من خلال أقارب الشخص السجين علي أن يكون من الأقارب من الدرجة الأولى.

يتطلب من الشخص الذي يقوم بتقديم طلب للزيارة حصوله علي جرعتي التحصين من الفيروس المستجد.

من شروط الحصول علي تصريح زيارة أن يلتزم كل زائر بجميع الشروط التي يتم تحديدها للزيارة من جانب إدارة السجون.

يجب علي كل زائر ارتداء الكمامة خلال فترة الزيارة والتعقيم.

يجب أن يحرص كل زائر علي تطبيق التباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر واحد بينه وبين أي فرد آخر.

يتطلب من الزائر إظهار الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا لإدارة السجن من أجل السماح بالزيارة.

رابط حجز موعد لزيارة نزيل بالسجون

يتم حجز الموعد الزيارة الخاص بالسجن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي: