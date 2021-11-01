نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على التقاعد المبكر والإعارة نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة وخطوات التقديم على التقاعد المبكر عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية هي من أحدث الخدمات التي تتيحها وزارة التعليم لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية للفئات المستهدفة، وقد تم الإعلان صدور تعميم فتح تقديم طلبات التقاعد المبكر والإعارة لمن كانت عدد سنوات خدمته 25 عام كحد أدنى، كلاً وفق الضوابط الخاصة بالخدمة المتقدم عليها كي يتم استيفاء الشروط لقبول الطلب.

مواعيد التقديم على التقاعد المبكر والإعارة

من المقرر أن يكون موعد بداية التقديم على التقاعد المبكر لمن خدمة قدرها 25 عام من يوم 25 ربيع أول 1443، عن طريق رابط نظام فارس الجديد، والدخول إلى صلاحية الخدمة الذاتية للمعلم، وسوف تنتهي فترة التسجيل في 11-6-1443 ثم يكون موعد ترك العمل في 11 محرم 1444، أما موعد بداية التقديم على الإعارة عبر فارس فسيكون بنفس المدة من 25-3-1443 وحتى 11-6-1443 ويكون ترك العمل من تاريخ صدور قرار الإعارة.

خطوات التقديم على التقاعد المبكر والإعارة

تعميم وزارة التعليم جاء فيه توضيح خطوات مراحل تقديم طلب التقاعد المبكر والتي تبدأ بمرحلة فتح بوابة الخدمة الذاتية على موقع نظام فارس الجديد، وفق المواعيد الموضحة في السابق، مع العلم بانه لن يتم قبول أي طلبات تقديم إلكترونية، ويكون اعتماد الطلب من المعنين في مدة قدرها 5 أيام عمل من تاريخ رفع الطلب على موقع فارس.

تقديم طلب العدول عن التقاعد المبكر تكون قبل اعتماد الطلبات المقدمة على نظام فارس، كما انه بالنسبة للمتقدمين على هدمة الإعارة فيجي الالتزام بما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وما يخص قواعد تنظيم الإعارة الخارجية في القرار الوزاري رقم 198-3178 في تاريخ 9-7-1431 وما جاء في تعميم وزارة التعليم الصادر بخصوص تلك الخدمة.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

يتم التقديم على طلبات التقاعد أو الإعارية من خلال الخطوات الأتي: