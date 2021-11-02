شروط الحصول علي قرض الراجحي يصل الي 250 ألف ريال للنساء والمتقاعدين

شروط الحصول علي قرض الراجحي بدون وظيفة للنساء والمتقاعدين يقدم بنك الراجحي العديد من أنواع القروض والتمويلات الشخصية والمتوافقة مع قوانين وأنظمة الشريعة الإسلامية والتي قد تصل قروضها إلى نحو 250 ألف ريال وهذا من خلال تسهيلات بسيطة لا تتخطى نصف ساعة في حالة توافق شروط القرض وتقديم المستندات المطلوبة حيث يتوافد العديد من مواطن المملكة لهذا القرض بهدف تسديد أقساط قديمة أو الإقبال على الزواج أو تجديد اثاث المنزل والاتفاق على الطلاب داخل المدارس ومختلف الأهداف الأخرى والتي يمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال اتباع التالي.

شروط الحصول علي قرض الراجحي بدون وظيفة للنساء والمتقاعدين

لقد وضع بنك الراجحي في هذه الفئة من قروضها عدة شروط وأسس واضحة للحصول على التمويل متضمنة كل من الآتي

لا يجب أن يتخطى عمر مقدم الطلب حوالي 60 عام من الأفراد الموظفين بتاريخ نهاية الأقساط الخاصة ب التمويل.

للمتقاعدين لا يزيد العمر عن 70 عام في نهاية الأقساط.

تحديد جهة العمل باعتمادها من قبل مصرف الراجحي.

يمكن للمواطن المقيم داخل المملكة الحصول على التمويل بتحديد دخل كحد أدنى 5000 ريال سعودي شهريًا.

الموظف السعودي لا يجب أن ينخفض دخله عن 2000 ريال بينما دخل التقاعد أو المعاش لا يجب أن يقل عن 1.900 ريال.

تتمثل مميزات هذا القرض في إمكانية السداد لفترات طويلة تتسم ب المرونة وهذا من خلال التقسيط لمدة تصل إلى 60 شهر.

يمنح القروض بطرق إسلامية مشروعة وهذا إلى جانب خضوع البنك للرقابة والإشراف الرسمي من قبل البنك المركزي السعودي.

المستندات المطلوبة وطريقة التقديم

عند التقديم سوف تحتاج لتوفير بعض الأوراق والمستندات الرسمية إلى جانب التعرف على طرق التقديم المتنوعة بداخل بنك الراجحي للحصول على القرض