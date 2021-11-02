وظائف وزارة الحج والعمرة .. شروط التقديم وموعد التسجيل والرابط الرسمي

ننشر لكل متابعينا في المملكة العربية السعودية إعلان وظائف وزارة الحج والعمرة الذي تم الإعلان عنه خلال الساعات الماضية حيث توفر عدد 44 وظيفة خالية للرجال والنساء داخل المملكة، وذلك من حملة البكالوريوس وما يعادلها، على أن نقوم بتوضيح لكم كافة الشروط الواجب توافرها ومواعيد التقديم والتسجيل على الرابط المختص بالوظائف، بالإضافة إلى رابط التقديم على الوظائف، وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة من خلال موقعها الإلكتروني أن كافة الوظائف المعلن عنها تم دمجها بسلم رواتب الموظفين العام، من أجل العمل بكافة الأماكن داخل المملكة، على أن يتم فتح التسجيل إلكترونيًا، بدءًا من يوم الأحد الموافق 2 ربيع الثاني 1443 هـ/ الموافق 7 نوفمبر 2021، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 15 ربيع الثاني 1443هـ/ 20 نوفمبر2021، ومن خلال السطور التالية سوف نوافيكم بكافة التفاصيل، فقط تابعونا.

شروط التقديم لوظائف وزارة الحج والعمرة

أن يكون المتقدمين حاملي الجنسية السعودية.

إجادة اللغة الصينية والأوزبكية والباكستانية والهوسة والفارسي والتركي والمالي والإندونيسية.

أن كافة الوظائف المعلن عنها يجب علي المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية واجتياز تحديد مستوى اللغة سواء الاختبار الكتابي أو التحدث، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة يتم إلغاء الترشيح المباشر للوظائف.

يجب ترشيح المتقدمين في المقرات والتي يجب تحديدها من الجهة المختصة.

رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة